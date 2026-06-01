El ingreso de sistemas tropicales provocará un periodo de lluvias intensas en gran parte del país. Autoridades advierten por posibles inundaciones, crecida de ríos, fuertes vientos y caída de granizo en varios estados.

México se prepara para enfrentar varios días consecutivos de lluvias intensas debido al ingreso de sistemas tropicales que favorecerán condiciones de inestabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos más recientes, las precipitaciones podrían alcanzar intensidad torrencial en diversas entidades, aumentando el riesgo de inundaciones, desbordamiento de ríos y arroyos, y afectaciones por ráfagas de viento y caída de granizo.

El ingreso de sistemas tropicales provocará un periodo de lluvias intensas en gran parte del país. Autoridades advierten por posibles inundaciones, crecida de ríos, fuertes vientos y caída de granizo en varios estados.

Llega el tormentón del siglo: qué estados tendrán las lluvias más fuertes durante la semana

Los especialistas anticipan que las precipitaciones más intensas se concentrarán en una amplia franja del país. Entre los estados con mayor probabilidad de lluvias torrenciales destacan Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Las condiciones también serán especialmente adversas en Michoacán, Estado de México, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, donde podrían registrarse acumulados significativos de lluvia durante varios días consecutivos.

En el sureste, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán figuran entre las entidades con mayor riesgo de precipitaciones abundantes, por lo que se recomienda mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Inundaciones, granizo y crecida de ríos: los riesgos que acompañarán al temporal

Además de las lluvias intensas, los meteorólogos advierten sobre la posibilidad de inundaciones repentinas en zonas urbanas y rurales, especialmente en sitios con drenaje insuficiente o cercanos a cauces naturales.

La acumulación de agua podría provocar corrientes peligrosas y el incremento en los niveles de ríos y arroyos, elevando el riesgo de desbordamientos en algunas regiones del país.

A esto se suman ráfagas de viento y episodios de granizo, fenómenos que podrían generar daños y complicaciones en la movilidad de los habitantes durante el desarrollo del temporal.

¿Qué entidades tendrán lluvias aisladas y cómo evolucionará el fenómeno a lo largo de la semana?

Aunque la mayor parte de la actividad se concentrará en las regiones antes mencionadas, también se prevén lluvias aisladas en Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Colima y Quintana Roo.

Si bien en estas entidades los acumulados serían menores, las precipitaciones podrían presentarse de manera repentina y acompañadas de actividad eléctrica o fuertes rachas de viento.

Las autoridades recomiendan seguir de cerca los reportes meteorológicos durante toda la semana, ya que la interacción de los sistemas tropicales podría modificar la intensidad de las lluvias en distintas regiones del territorio nacional.