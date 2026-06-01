El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una nueva alerta por el ingreso de nubes negras cargadas de actividad eléctrica que traerán tormentas fuertes y lluvias intensas, con acumulados de hasta 20 milímetros, por el fin de semana en estas zonas.

El pico del diluvio será en la región del litoral y el sur de esta zona del país donde habrá posibilidad de tormentas, ciclones y vendavales de hasta 60 km/h, según advirtió el organismo a cargo del clima.

¿Cómo estará el clima en los próximos días?

El SMN emitió alertas por el choque de dos masas de aire con características totalmente opuestas en el centro del país. Por un lado, una masa de aire tropical, extremadamente húmeda y caliente, está instalada sobre la región; por el otro, avanza desde el sur un frente frío muy marcado.

La interacción prolongada entre ambos sistemas genera una atmósfera sumamente inestable, lo que primero provoca las densas nieblas por saturación y luego dará paso a un sistema de tormentas severas con lluvias continuas.

Al no poder avanzar rápidamente el frente frío, el mal tiempo quedará “bloqueado” e interactuando sobre las mismas zonas durante varios días seguidos. Esto transformará las lluvias aisladas en un temporal prolongado con alta actividad eléctrica, ráfagas de viento y abundante caída de agua.

Las tormentas llegarán a todo el país. Fuente: EFE Manuel Bruque

El pronóstico día a dia en las zonas más afectadas

Las zonas más afectadas por este estancamiento climático serán la provincia de Buenos Aires, el AMBA y el sur del Litoral.

Lunes 1 de junio: Jornada marcada por una humedad extrema, lloviznas intermitentes y bancos de niebla históricos que reducen drásticamente la visibilidad.

Martes 2 de junio: Continúa el ambiente templado, pesado y gris, con mejoras temporarias pero manteniendo la inestabilidad y cielos mayormente cubiertos.

Miércoles 3 de junio: Comienza el desmejoramiento definitivo hacia la tarde o noche, con el ingreso de las primeras tormentas fuertes y ráfagas intensas.

¿Cómo estará el clima en Buenos Aires?

El Servicio Meteorológico publicó en su página oficial el pronóstico del clima para la semana: