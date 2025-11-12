El clima en la provincia y la ciudad de Buenos Aires se mantuvo inestable en los últimos, con jornadas nubladas, soleadas y chaparrones. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana mayormente soleado y con temperaturas que superarán los 30°C.

La ola de calor afectará amplias regiones del país, con mayor intensidad en las provincias del centro y en toda la provincia de Buenos Aires.

De la lluvia al sol: ¿qué día el termómetro superará los 30°C en Buenos Aires?

Según el pronóstico del SMN, el calor comenzará el viernes 14 de noviembre, cuando la máxima alcance los 30°C y la mínima se ubique en 17°C, con cielo algo nublado.

Fuente: iStock Fuente: iStock

El día más cálido será el sábado 15 de noviembre, con una máxima de 31°C y mínima de 19°C, bajo un cielo parcialmente nublado.

A partir del domingo, las temperaturas descenderán levemente, con máximas cercanas a 26°C y mínimas de 15°C, en un contexto de cielo variable, alternando entre nubes y sol.

Pronóstico semanal: ¿cómo estará el clima en Buenos Aires?

El pronóstico del tiempo para los próximos días será el siguiente: