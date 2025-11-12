Una intensa ola de calor golpeará Buenos Aires con temperaturas de hasta 31° tras las fuertes tormentas registradas el día de ayer, informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La sensación térmica será de las más altas registradas desde el inicio de la primavera.

Clima en Buenos Aires: qué días serán los más calurosos

A través de su página oficial, el organismo meteorológico informó que durante estos días se experimentará un aumento en las temperaturas que culminarán con una ola de calor con una máxima de 31°.

Durante el miércoles 12 la sensación térmica escalará hasta los 26° durante el mediodía y media tarde, recién a la noche despejará con 20°.

El jueves amanecerá un poco más fresco con 15°, pero conforme pasen las horas escalará hasta los 27°. Lo más intenso de la ola de calor se experimentará durante el viernes y sábado, días en donde la máxima estará en 31° con un fuerte sol y cielo despejado.

Recién durante el lunes el clima aflojará para dar paso a mínimas de 12° durante la mañana y 25° durante la tarde.

Qué otras provincias están con alerta naranja por la ola de calor

En línea con la ola de calor en Buenos Aires, otras provincias también experimentarán altas temperaturas.

Las zonas afectadas por el clima serán: