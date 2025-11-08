El Servicio Meteorológico Nacional compartió una alerta meteorológica de nivel naranja por la presencia de fuertes tormentas que afectarán a diferentes zonas del país durante el sábado y con la posibilidad de extenderse hacia el domingo.

Según detalló el SMN (Servicio Meteorológico Nacional) la alerta naranja rige para la provincia de Neuquén y es durante el sábado. Además, en Mendoza y La Pampa hay alerta meteorológica amarilla.

Dónde hay alerta meteorológica naranja por tormentas

Las regiones afectadas por la alerta meteorológica naranja por tormentas en la provincia de Neuquén son las siguientes:

Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Zona baja de Aluminé, Zona baja de Huiliches, Zona baja de Lácar, Cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar, Sur de Aluminé, Este de Loncopué, Este de Picunches, Este de Ñorquín, Oeste de Añelo, Oeste de Pehuenches, Sur de Chos Malal, Sur de Minas.

Nueva alerta meteorológica amarilla por tormentas

Neuquén : Los Lagos, Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches, Cordillera de Ñorquín, Confluencia, Este de Añelo, Este de Pehuenches, Picún Leufú.

La Pampa : Este de El Cuy, General Roca, Chical Co, Puelén.

Mendoza: Zona baja de Malargüe.

Qué es una alerta meteorológica y qué significa cada una

El Servicio Meteorológico Nacional dispone de un sistema de alerta temprana que se utiliza para prevenir a la población sobre la presencia de diferentes fenómenos climáticos.

En el caso de las tormentas, existen cuatro divisiones que se componen de alerta ROJA, NARANJA, AMARILLA y VERDE. Cada una de ellas hace referencia a los riesgos que podrían tenerse cuando ocurre un evento de tal magnitud.

Qué significa cada alerta meteorológica del SMN