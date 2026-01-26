El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de una ola de calor con temperaturas extremas que se extenderán durante toda la semana. Se esperan máximas de 40°C y mínimas de 32°.

Alerta máxima por la llegada de una ola de calor por 5 días seguidos

El organismo emitió una alerta por una ola de calor que afectará principalmente a Santiago del Estero. El fenómeno comenzará este lunes 26, con temperaturas que alcanzarán los 40°C. Durante el resto de la semana, las máxima se mantendrán elevadas, con un promedio en torno a los 36°C.

Además, el SMN advirtió por la llegada de un temporal que traerá tormentas y lluvias intensas. La tormenta comenzará este lunes y se extenderá hasta la mañana del jueves 29 , con acumulados de hasta 20 milímetros.

Cuándo llega la llueve a Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las lluvias llegarán el martes 27. Estas se extenderán por la tarde, con vientos de hasta 50 km/h por la noche. Algunas de las localidades que se verán afectadas son:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Cañuelas

La Plata

Quilmes

Moreno

Tigre

San Antonio de Areco

Zárate

Cómo seguirá el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El organismo dio a conocer el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los próximos días:

Lunes 26 : mínima de 26°C y máxima de 36°C, con cielo mayormente nublado.

Martes 27 : mínima de 24°C y máxima de 34°C, con chaparrones por la tarde y ráfagas de viento de hasta 50 km/h por la noche.

Miércoles 28 : mínima de 24°C y máxima de 31°C, con cielo mayormente nublado.

Jueves 29 : mínima de 23°C y máxima de 32°C, con cielo parcialmente nublado.

Viernes 30: mínima de 23°C y máxima de 31°C, con cielo parcialmente nublado.