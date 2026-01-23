Alerta máxima en el país por una tormenta sin antecedentes con ráfagas de viento de hasta 90 km/h, rayos y granizo: las zonas en peligro Fuente: Archivo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió recientemente una alerta de nivel amarillo por la llegada de fuertes tormentas, que estarán acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que superarán los 90 kilómetros por hora.

Según informó el SMN, la alerta meteorológica de nivel amarillo se encuentra vigente para toda la jornada del sábado 24 de enero en diferentes regiones de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

A través del sistema de alerta temprana, el Servicio Meteorológico Nacional informó que las tormentas se darán en diversos puntos de las provincias afectadas.

Además, en algunas zonas habrá ráfagas que podrían superar los 90 km/h y se estima que la cantidad de agua acumulada oscile entre 20 y 50 mm.

Cuáles son las zonas que están en alerta máxima

Buenos Aires : Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Norte de Bahía Blanca, Oeste de Patagones, Oeste de Villarino, Puan, Zona baja de Coronel Pringles, Zona baja de Coronel Suárez, Zona baja de Saavedra, Zona baja de Tornquist.

La Pampa : Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó, Trenel, Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay, Utracán, Caleu Caleu, Hucal, Chical Co, Puelén, Chalileo, Limay Mahuida, Loventué.

Mendoza : Zona baja de Malargüe, Junín, Rivadavia, Valles de Luján de Cuyo, Valles de San Carlos, Valles de Tunuyán, Valles de Tupungato, General Alvear, Zona baja de San Rafael, Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, Precordillera de Las Heras, Precordillera de Luján de Cuyo.

San Luis: Gobernador Dupuy, Zona baja de Belgrano, Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón.

San Juan : Precordillera de Calingasta, Precordillera de Pocito, Precordillera de Rivadavia, Precordillera de Sarmiento, Ullum, Zonda, Precordillera de Iglesia, Precordillera de Jáchal, Precordillera de Coronel Felipe Varela, Precordillera de General Lamadrid, 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil.

La Rioja: Chilecito, Famatina, General Ángel Vicente Peñaloza, Independencia, San Blas de los Sauces, Zona baja de Coronel Felipe Varela, Zona baja de General Lamadrid, Zona baja de Vinchina.