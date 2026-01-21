Foto: Hudson y Pexels, edición con IA de El Cronista.

La llegada de una ola de calor puede afectar la salud de muchas personas, especialmente en actividades al aire libre. Mantenerse hidratado se convierte en una prioridad para evitar problemas como la deshidratación.

Con temperaturas elevadas, es fundamental seguir algunos consejos prácticos que aseguren un adecuado consumo de líquidos.

Una de las recomendaciones más importantes es beber agua de manera regular. No esperes a sentir sed para hidratarte . Llevar contigo una botella isotérmica puede ser una excelente opción.

¿Cuáles son las recomendaciones para no deshidratarse?

Las olas de calor pueden afectar a cualquier persona, pero los grupos más vulnerables son bebés y niños, personas mayores de 65 años, embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas. Estos sectores tienen mayor dificultad para regular la temperatura corporal, por lo que es fundamental extremar cuidados para evitar complicaciones.

La hidratación es la primera línea de defensa. Se recomienda aumentar el consumo de líquidos y evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas. Lo ideal es beber entre 2 y 3 litros de agua por día, distribuidos a lo largo de la jornada.

Para facilitar este hábito, se recomienda contar con un recipiente seguro que conserve la temperatura, especialmente en actividades al aire libre o en la oficina. Un diseño ergonómico y fácil de transportar puede hacer que mantenerse hidratado sea más cómodo y constante.

La alimentación también ayuda a mantener el equilibrio hídrico. Incorporar frutas como sandía, melón y naranja, junto con verduras como pepino y tomate, aporta agua, vitaminas y minerales esenciales.

Por otro lado, reconocer los síntomas es clave para actuar a tiempo. Sudoración excesiva, piel pálida, sed intensa, calambres, cansancio, dolor de cabeza y mareos son señales de agotamiento por calor. Ante estos síntomas, se debe buscar un lugar fresco, aflojar la ropa, mojar la piel y beber agua. Si el cuadro no mejora, es necesario acudir a una guardia o llamar al SAME (107) .

La protección solar no debe descuidarse. Usar protector con FPS 30 como mínimo, reaplicarlo cada dos horas y evitar la exposición directa en horarios centrales son medidas esenciales.

En días de calor extremo, llevar una botella con tapa segura y aislación térmica permite tener agua fresca siempre a mano. Este tipo de accesorios no solo facilita el hábito saludable de beber agua, sino que también aporta comodidad y estilo.

¿Cuál es la parte del cuerpo que hay que proteger y que muchos olvidan?

Cuidar la salud visual también es muy importante, ya que el sol, el cloro y la sequedad pueden afectar los ojos y dañar la vista. Por ello, los especialistas recomiendan usar lentes con filtro UV, sombrero y antiparras en piletas o mar.

En caso de sequedad ocular, consultar al oftalmólogo sobre lágrimas artificiales y mantener ambientes humidificados cuando se utiliza aire acondicionado.