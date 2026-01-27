En esta noticia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre el ingreso de una ola de calor extrema con temperaturas que alcanzarán los 40°C. El fenómeno afectará principalmente a Rio Negro y se extenderá a provincias vecinas, superando registros históricos para este etapa del año.

Cuándo llega la ola de calor a Rio Negro

Las altas temperaturas comenzarán el miércoles 28, con máximas de 37°C en el norte de la provincia. Sin embargo, el calor se intensificará hacia el viernes 30, cuando se prevén picos de hasta 40°C en Villa Regina, General Roca y Cipolletti.

Servicio Meteorológico Nacional

Según el mapa del SMN, las localidades más afectadas serán Cipolletti, General Roca, Villa Regina, Choele Choel, Río Colorado y Valcheta. Además, el calor se extenderá a Neuquén y Cutral Co.

Cómo seguirá el clima en Rio Negro

El Servicio Meteorológico publicó el pronóstico para la capital durante los próximos días:

  • Martes 27: mínima de 12°C y máxima de 31°C, con el cielo parcialmente nublado.
  • Miércoles 28: mínima de 20°C y máxima de 34°C, con cielo parcialmente nublado.
  • Jueves 29: mínima de 21°C y máxima de 31°C, con cielo parcialmente nublado.
  • Viernes 30: mínima de 23°C y máxima de 34°C, con cielo parcialmente nublado.
  • Sábado 31: mínima de 24°C y máxima de 31°C, con tormentas aisladas.
Pronóstico extendido en Buenos Aires

El organismo dio a conocer el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los próximos días:

  • Martes 27: mínima de 22°C y máxima de 32°C, con el cielo parcialmente nublado.
  • Miércoles 28: mínima de 23°C y máxima de 30°C, con cielo mayormente nublado.
  • Jueves 29: mínima de 24°C y máxima de 33°C, con cielo parcialmente nublado.
  • Viernes 30: mínima de 24°C y máxima de 30°C, con cielo parcialmente nublado.
  • Sábado 31: mínima de 22°C y máxima de 31°C, con el cielo mayormente nublado.
Servicio Meteorológico Nacional