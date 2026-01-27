El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por la llegada de nubes negras que traerán tormentas intensas. Las lluvias se harán presentes para calmar la ola de calor que sufre el país y hará descender las temperaturas hasta los 16°.

Qué provincias están bajo alerta de tormentas

Desde el organismo informaron que el temporal golpeará durante el jueves 29 en las siguientes provincias:

Jujuy

Los vientos sentido noroeste escalarán hasta los 26 kilómetros por hora y las lluvias harán bajar la sensación térmica hasta los 16°. Se espera que las tormentas se prolonguen hasta el fin de semana con una acumulación que alcanzará los 24 milímetros.

Tucumán

En Tucumán las precipitaciones se harán presentes durante la tarde y se prolongarán durante la noche. las temperaturas se ubicarán entre los 30° y los 21°.

Salta

El SMN indicó que las ráfagas de viento alcanzarán los 26 kilómetros por hora y estarán acompañados de chubascos. La tormenta se intensificará el fin de semana, en donde entre el sábado y domingo caerán 53 milímetros.

Cuándo llueve en Buenos Aires

El pronóstico del clima indica que el jueves 29 golpeará un fuerte temporal en el sur de Buenos Aires. Habrá actividad eléctrica y las temperaturas oscilarán entre los 33° y 24°, las localidades afectadas son:

Mar del Plata

Miramar

Necochea

Monte Hermoso

Bahía Blanca

Coronel Pringles

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico informó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires: