El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por el ingreso de nubes negras que provocarán tormentas intensas por 24 horas seguidas. Se esperan abundantes lluvias que acumularán cerca de 23 milímetros y la posible caída la granizo en diversas localidades de la provincia.
En dónde golpeará la tormenta por 24 horas seguidas
El SMN informó que durante la noche del 26 de enero una intensa tormenta se comenzará a formar sobre el cielo de la provincia de Córdoba. Durante la madrugada caerán las primeras precipitaciones junto con fuerte actividad eléctrica.
Durante la noche las lluvias se intensificarán para acumular un total de 23 milímetros. Las ráfagas de viento escalarán hasta los 27 kilómetros por hora y las temperaturas oscilarán entre los 29° y 20°. Las localidades afectadas serán:
- Córdoba Capital
- Cosquín
- Villa Carlos Paz
- Ata Gracia
- Río Primero
- Alma Fuerte
- Cruz del Eje
Cuándo regresan las lluvias a Buenos Aires
El Servicio Meteorológico informó que las lluvias llegarán para calmar la intensa ola de calor que azota el país con hasta 36°. Las precipitaciones se harán presentes durante la tarde del martes 27 y generarán un fuerte descenso en las temperaturas.
Las localidades afectadas serán:
- CABA
- La Plata
- Cañuelas
- Luján
- Chascomús
Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires
El SMN publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires:
- Lunes 26: ola de calor de hasta 36°
- Martes 27: tormentas
- Miércoles 28: cielo nublado con mínimas de 24°
- Jueves 29: cielo despejado
- Viernes 30: máximas de 31°
- Sábado 31: cielo nublado