El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por el ingreso de nubes negras que provocarán tormentas intensas por 24 horas seguidas. Se esperan abundantes lluvias que acumularán cerca de 23 milímetros y la posible caída la granizo en diversas localidades de la provincia.

En dónde golpeará la tormenta por 24 horas seguidas

El SMN informó que durante la noche del 26 de enero una intensa tormenta se comenzará a formar sobre el cielo de la provincia de Córdoba. Durante la madrugada caerán las primeras precipitaciones junto con fuerte actividad eléctrica.

Pronóstico del clima del SMN.

Durante la noche las lluvias se intensificarán para acumular un total de 23 milímetros. Las ráfagas de viento escalarán hasta los 27 kilómetros por hora y las temperaturas oscilarán entre los 29° y 20°. Las localidades afectadas serán:

Córdoba Capital

Cosquín

Villa Carlos Paz

Ata Gracia

Río Primero

Alma Fuerte

Cruz del Eje

Cuándo regresan las lluvias a Buenos Aires

El Servicio Meteorológico informó que las lluvias llegarán para calmar la intensa ola de calor que azota el país con hasta 36°. Las precipitaciones se harán presentes durante la tarde del martes 27 y generarán un fuerte descenso en las temperaturas.

Las localidades afectadas serán:

CABA

La Plata

Cañuelas

Luján

Chascomús

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El SMN publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires: