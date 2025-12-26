En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por una fuerte tormenta que traerá intensas lluvias por 48 horas seguidas. El mal clima estará acompañado por vientos sentido noroeste de hasta 46 km/h y una baja en las temperaturas.
Alerta roja por tormentas: dónde golpeará el temporal
El Servicio Meteorológico informó que durante la tarde del sábado 27 una fuerte tormenta llegará a Santiago del Estero. Se esperan precipitaciones acumuladas de 5,7 milímetros con temperaturas que fluctúen entre los 33° y 24°. Los vientos tendrán sentido noroeste con velocidades de hasta 46 kilómetros por hora.
Conforme pasen las horas, el temporal aumentará su intensidad y para el domingo 28 se pronostican 28 milímetros de abundante agua. Las lluvias estarán acompañadas por actividad eléctrica con sensación térmica de entre 28° y 22°. Las localidades en alerta son:
- Monte Quemado
- Termas de Río Hondo
- Quimili
- Añatuya
Cuándo llueve en Buenos Aires
El SMN informó que durante la mañana del sábado 27 habrá lluvias aisladas en diversas partes de Buenos Aires. Las mismas se darán durante las primeras horas de la madrugada y volverán durante la tarde para hacer descender las temperaturas. Las zonas afectadas serán:
- CABA
- Tigre
- San Miguel
- Morón
- Merlo
- Cañuelas
- La Plata
- Quilmes
- Olavarría
- Benito Juárez
Cómo estará el clima en Año Nuevo
En su pronóstico del tiempo, el organismo detalló las condiciones climáticas de Buenos Aires para el último día del año. Se esperan temperaturas mínimas de 26° y máximas de 37° con cielo despejado sin nubes.