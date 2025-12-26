El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por una fuerte tormenta que traerá intensas lluvias por 48 horas seguidas. El mal clima estará acompañado por vientos sentido noroeste de hasta 46 km/h y una baja en las temperaturas.

Alerta roja por tormentas: dónde golpeará el temporal

El Servicio Meteorológico informó que durante la tarde del sábado 27 una fuerte tormenta llegará a Santiago del Estero. Se esperan precipitaciones acumuladas de 5,7 milímetros con temperaturas que fluctúen entre los 33° y 24°. Los vientos tendrán sentido noroeste con velocidades de hasta 46 kilómetros por hora.

Pronóstico del clima del SMN.

Conforme pasen las horas, el temporal aumentará su intensidad y para el domingo 28 se pronostican 28 milímetros de abundante agua. Las lluvias estarán acompañadas por actividad eléctrica con sensación térmica de entre 28° y 22°. Las localidades en alerta son:

Monte Quemado

Termas de Río Hondo

Quimili

Añatuya

Cuándo llueve en Buenos Aires

El SMN informó que durante la mañana del sábado 27 habrá lluvias aisladas en diversas partes de Buenos Aires. Las mismas se darán durante las primeras horas de la madrugada y volverán durante la tarde para hacer descender las temperaturas. Las zonas afectadas serán:

CABA

Tigre

San Miguel

Morón

Merlo

Cañuelas

La Plata

Quilmes

Olavarría

Benito Juárez

Cómo estará el clima en Año Nuevo

En su pronóstico del tiempo, el organismo detalló las condiciones climáticas de Buenos Aires para el último día del año. Se esperan temperaturas mínimas de 26° y máximas de 37° con cielo despejado sin nubes.