Una masa de aire polar irrumpió con fuerza sobre México, arrastrando temperaturas que en algunas regiones descenderán hasta los 5 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió las alarmas con un pronóstico extendido a 96 horas que advierte sobre rachas de viento de hasta 70 km/h, lluvias intensas en el norte y sureste, y una ola de frío que no distingue entre desierto, sierra ni costa.

Vuelve el frío y azotará con fuerza en estas zonas del país

De acuerdo con el pronóstico extendido, las regiones serranas serán las más afectadas por el descenso térmico durante las primeras horas del día. En contraste, zonas como Mexicali continuarán con ambiente sofocante y máximas cercanas a los 40 grados.

Además del cambio brusco de temperatura, las autoridades meteorológicas prevén vientos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta 50 km/h. También se esperan olas de entre 1.5 y 2.5 metros de altura sobre la costa occidental de Baja California.

Estas serán las temperaturas estimadas para este miércoles 20 de mayo en algunos municipios del estado:

Ensenada: mínima de 15°C y máxima de 23°C

Mexicali: mínima de 16°C y máxima de 37°C

Playas de Rosarito: mínima de 14°C y máxima de 20°C

San Felipe: mínima de 23°C y máxima de 30°C

San Quintín: mínima de 15°C y máxima de 21°C

San Vicente: mínima de 14°C y máxima de 20°C

Tecate: mínima de 16°C y máxima de 27°C

Tijuana: mínima de 15°C y máxima de 25°C

Masa de aire polar en México: el SMN prevé temperaturas de hasta 5 grados, lluvias fuertes y vientos intensos en varios estados este 20 de mayo. Fuente: vecteezy.

Frente frío provocará lluvias y fuertes rachas de viento en varios estados

El organismo meteorológico también informó que un nuevo frente frío avanzará cerca de la frontera norte del país, mientras canales de baja presión y una vaguada en niveles altos de la atmósfera favorecerán condiciones de inestabilidad en distintas regiones de México.

Por ello, se pronostican lluvias muy fuertes en Coahuila y Chiapas, además de chubascos con precipitaciones intensas en estados como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.