El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por el clima inestable para Nochebuena y Navidad. Una fuerte tormenta golpeará Buenos Aires y diversas provincias durante las fiestas con abundantes lluvias y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

La alerta meteorológica regirá para toda la jornada del martes 24 y parte del jueves 25 de diciembre.

Cómo estará el clima en Buenos Aires para Nochebuena y Navidad

El SMN informó el ingreso de una tormenta durante la mañana y mediodía del martes 24. Durante la noche el temporal aumentará su intensidad y se esperan precipitaciones en las siguientes localidades:

  • CABA
  • San Pedro
  • Campana
  • San Antonio de Areco
  • Luján
  • La Plata
  • Cañuelas
  • Chascomús
  • La Costa Atlántica
  • Junín
  • Chacabuco

Las lluvias llegarán para calmar la intensa ola de calor con temperaturas de hasta 34°. A su vez, las ráfagas de viento podrían escalar hasta una velocidad de 50 kilómetros por hora.

Pronóstico del clima para Nochebuena. Fuente: SMN.
Se espera que el mal cima haga descender la sensación térmica hasta los 18° para la madrugada de Navidad. Las precipitaciones continuarán durante la madrugada del jueves 25 con vientos aún más intensos con hasta 59 kilómetros por hora.

Cómo estará el clima en otras provincias para Nochebuena y Navidad

En línea con su pronóstico diario del tiempo, el Servicio Meteorológico informó que la tormenta golpeará otras provincias:

  • Salta y Jujuy: intensas lluvias de hasta 9 milímetros y temperatura entre 29° y 16°.
  • Catamarca y la Rioja: leves precipitaciones en Nochebuena e intensas tormentas en Navidad con hasta 32 milímetros de lluvias.
  • San Juan y San Luis: lluvias acumuladas de hasta 4,5 milímetros y ráfagas de viento de 40 kilómetros por hora.
  • Córdoba y Tucumán: temperaturas de hasta 35° con lluvias aisladas.
  • Formosa, Misiones y Corrientes: precipitaciones intensas durante la mañana.