El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este miércoles, 20 de mayo de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 20 de mayo

El clima en España se caracterizará por la influencia de un anticiclón que ofrecerá tiempo estable en la mayor parte del territorio, con cielos despejados. El extremo norte y los litorales del Mediterráneo y Baleares presentarán nubosidad baja, que desaparecerá durante el día, salvo en zonas de montaña donde habrá nubosidad de evolución.

Se prevé un ascenso generalizado de las temperaturas, con máximas que superarán los 30 grados en el cuadrante suroeste y el valle del Ebro. El viento será flojo y variable en el interior, pero más intenso en los litorales, mientras que en Canarias soplará un alisio moderado.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

En Madrid, cielo poco nuboso con nubes altas y posible nubosidad en la Sierra a mediodía; temperaturas en aumento (31/11 °C) y vientos flojos variables.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos despejados y temperaturas en ascenso (máxima 36º, mínima 12º), con vientos flojos variables e intervalos moderados de levante en el litoral mediterráneo oriental y en el Estrecho.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y algunos intervalos de nubes altas por la tarde. Por la mañana, habrá brumas y bancos de niebla en el litoral. Se esperan chubascos ocasionales en el interior del cuadrante nordeste. Las temperaturas oscilarán entre los 12 grados de mínima y 32 grados de máxima, con vientos flojos variables.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

En Aragón habrá cielo poco nuboso con nubes altas y evolución diurna en el Ibérico y el Pirineo; no se descartan chubascos dispersos en el este del Ibérico, con temperaturas en ascenso y viento flojo variable, tendiendo a sureste flojo en el sur por la tarde.

El clima en Asturias se caracterizará por intervalos de nubosidad alta que desaparecerán en la tarde y brumas con bancos de niebla en el interior por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 6 y 24 grados, con mínimas en descenso en el tercio occidental y máximas en ascenso en la Cordillera. Habrá viento de brisas, que moderará en el litoral hacia la mañana.

Cómo estará el clima en España este miércoles (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso con nubes altas; bancos de niebla por la mañana y por la noche. Máx 27 °C, mín 10 °C; temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo variable, tendiendo a este, con brisas costeras.

Intervalos nubosos en el norte, tendiendo a nuboso por la tarde con lloviznas ocasionales. En el resto, poco nuboso o despejado y calima ligera sobre Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas en ligero ascenso, con máximas de 27 grados y mínimas de 14 grados. Viento de componente norte moderado, ocasionalmente fuerte.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso con nubes altas y brumas matutinas; temperaturas entre 13 y 31 grados y viento flojo variable.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos poco nubosos o despejados, vientos flojos del este y temperaturas entre 16 °C y 24 °C (mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso).

En Melilla habrá cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas en ligero ascenso (máxima 24 °C y mínima 17 °C) y vientos flojos variables.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima estará nublado por la mañana y la tarde, con brumas y bancos de niebla en zonas altas, temperaturas de 12 a 26 grados y viento flojo del norte. Por otro lado,

En Navarra, cielos con nubes altas y nieblas matinales en el norte; temperaturas en ligero a moderado ascenso (máximas sin cambios en la vertiente cantábrica) y viento flojo del norte.

En La Rioja, poco nuboso o despejado con brumas y nieblas matinales, temperaturas en ligero ascenso entre 12 y 28 °C y viento flojo del oeste o variable.