La llegada de una fuerte tormenta marcará el tiempo de toda la semana en España, según la AEMET, que ya advitió que una línea de nubes de tormenta cruzará la Península. Este episodio dejará lluvias intensas, descenso térmico y fenómenos adversos. La alerta ya afecta a distintas provincias del país. El escenario estará condicionado por una borrasca atlántica. Esta situación favorecerá precipitaciones persistentes y tormentas localmente fuertes. La fuerte tormenta podría venir acompañada de granizo y ráfagas de viento, por lo que las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones oficiales. Las primeras precipitaciones de esta fuerte tormenta se concentrarán en el tercio norte peninsular. Comunidades como Galicia, Asturias y Cantabria abrirán el episodio. Allí se esperan lluvias intensas desde el inicio de la semana, mientras que varias provincias del país quedarán bajo vigilancia. A partir del jueves, la fuerte tormenta se desplazará hacia el centro y el sur: Castilla y León, Madrid y Extremadura notarán un aumento claro de precipitaciones. También crecerá el riesgo de tormentas con granizo y la alerta podría ampliarse según la AEMET. En el Mediterráneo, el avance será más irregular. La Región de Murcia y la Comunidad Valenciana recibirán chubascos entrados los días finales. Esta fuerte tormenta no afectará por igual a todas las zonas, dado que el tercio oriental quedaría algo más al margen. La AEMET mantiene activas varias zonas de alerta por tormentas. Estas advertencias afectan a diferentes provincias del país del norte y noroeste, en donde se prevén lluvias intensas en cortos periodos. El riesgo es mayor en áreas montañosas. La fuerte tormenta podría ir acompañada de ráfagas de viento muy fuertes. También existe posibilidad de granizo de tamaño medio. Por este motivo, la alerta se centra en la evolución de las células convectivas. Las autoridades piden precaución en desplazamientos. Durante la semana, la red de zonas de alerta podría ampliarse. La fuerte tormenta ganará extensión territorial con los días. Nuevas provincias del país podrían sumarse a los avisos. La AEMET insiste en consultar avisos oficiales actualizados. En el norte, la fuerte tormenta dejará un ambiente más frío y húmedo Galicia, Asturias y País Vasco registrarán lluvias intensas frecuentes. Allí, las temperaturas estarán por debajo de lo normal y el viento soplará con rachas destacadas. Por su parte, en el centro peninsular, el cambio será progresivo: Madrid, Castilla-La Mancha y Aragón notarán la llegada de la fuerte tormenta desde el jueves. Se esperan tormentas irregulares y chubascos puntuales. En el sur, Andalucía y Extremadura también recibirán precipitaciones. La fuerte tormenta provocará un descenso térmico generalizado. Entretanto, habrá episodios de lluvia y tormenta, aunque menos persistentes. El pronóstico podría variar en próximas actualizaciones. De cara a la semana del 11 al 17 de mayo, la AEMET prevé un escenario más frío y lluvioso, en donde la tendencia podría mantenerse por una nueva fuerte tormenta. No obstante, la incertidumbre aumenta. El organismo recuerda que el pronóstico puede cambiar.