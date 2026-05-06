Colombia entrará en una nueva fase de clima adverso a partir del miércoles 6 de mayo, con el regreso de temperaturas bajas, lluvias persistentes y episodios de tormentas en múltiples regiones. El ingreso de aire frío volverá a presionar los termómetros, especialmente en zonas de montaña, donde se prevén registros por debajo de los 10 °C, generando condiciones de frío poco habituales y sensación térmica aún más baja. El fenómeno se da en medio de una semana marcada por precipitaciones constantes, lo que intensifica el impacto del frío y aumenta el riesgo de eventos climáticos extremos como tormentas eléctricas y granizadas. El descenso térmico responde a la persistencia de sistemas cargados de humedad combinados con corrientes de aire frío que se desplazan sobre el territorio nacional. Esta mezcla favorece la formación de nubosidad densa, lluvias frecuentes y limita la radiación solar, manteniendo el ambiente frío durante gran parte del día. En zonas del altiplano cundiboyacense, este comportamiento se traduce en madrugadas más frías y tardes con lluvias, lo que refuerza la percepción de un clima más severo. El impacto será amplio, aunque algunas zonas concentrarán los efectos más fuertes: El frío se hará más evidente en zonas elevadas, donde los termómetros podrían bajar de los 10 °C: Sí. Existe probabilidad de tormentas eléctricas en varias regiones del país, especialmente en la Andina y Pacífica. Además, en sectores del altiplano cundiboyacense no se descarta la presencia de granizo durante los eventos de lluvia más intensos. Estas condiciones obligan a mantener precauciones, ya que pueden generar afectaciones en movilidad, infraestructura y servicios. En la capital, el panorama seguirá marcado por lluvias, cielo nublado y temperaturas frescas. Las precipitaciones más intensas se concentrarán en horas de la tarde, especialmente en el occidente de la ciudad. Las temperaturas oscilarán entre los 11 °C y 19 °C, aunque la sensación térmica podría ser menor debido a la humedad y el viento. Hacia el jueves 7 y viernes 8 de mayo, las lluvias continuarán, con focos más intensos en la región Pacífica, el centro de la Andina y sectores de la Orinoquía y Amazonía. Aunque en algunas zonas podrían disminuir levemente, el ambiente seguirá inestable, con cielos nublados, lluvias intermitentes y temperaturas frescas.