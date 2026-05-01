Fuertes lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento vendrán de la mano de un sistema meteorológico de gran intensidad en distintas regiones durante este fin de semana en Colombia. Los pronósticos anticipan acumulados significativos de precipitaciones y condiciones de inestabilidad persistente. Según los informes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el avance de la temporada de lluvias sostiene las condiciones para el desarrollo de tormentas de variada intensidad. Se prevén lluvias moderadas a fuertes, con probabilidad de tormentas aisladas, en amplios sectores del occidente, centro y sur del país. Los mayores acumulados se concentrarán en el suroccidente de la región Pacífica y en parte de las regiones Andina y Amazónica. En la región Pacífica se esperan lluvias fuertes en Nariño y Cauca, así como acumulados elevados en el Chocó y en el sur y oriente del Valle del Cauca. Para la región Andina, las precipitaciones serán frecuentes y localmente intensas en Antioquia, el Eje Cafetero, el occidente y sur de Tolima, Huila, el centro y norte de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander, con mayores acumulados en zonas montañosas. La mayor probabilidad de tormentas se concentra en los siguientes sectores: De acuerdo con las autoridades ambientales, existe una alta probabilidad de que El Niño se consolide en los próximos meses, un evento asociado al aumento de la temperatura del océano y a cambios en las dinámicas atmosféricas. Este fenómeno suele generar reducción de lluvias en varias regiones del país. El Ministerio de Ambiente explicó que “El Niño es un cambio en las dinámicas atmosféricas ocasionado por el aumento en la temperatura del océano”, lo que puede traducirse en periodos prolongados de sequía. Por ello, se recomienda el almacenamiento de agua para uso doméstico, agrícola y pecuario.