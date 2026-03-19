Los especialistas del clima alertaron por la llegada del fenómeno denominado “Súper Niño” durante la segunda mitad del 2026 y todo el 2027. Los meteorólogos advierten que la temperatura global aumentará y tendrá como consecuencia amenazas climáticas para la población. Según un informe del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), las probabilidades que se desarrolle entre junio y agosto son de 62%. Los expertos coinciden en que la probabilidad de desarrollo del fenómeno es de niveles elevados y que su intensidad podría llevar las temperaturas globales a niveles nunca antes vistos. “El Niño” representa la fase cálida de la Oscilación del Sur de El Niño (ENSO), un fenómeno oceánico-atmosférico que altera la circulación normal del aire y se manifiesta con señales a miles de kilómetros del Pacífico, lo que modifica los periodos húmedos o secos en distintos países. Cuando las temperaturas de las aguas del Pacífico ecuatorial se mantienen por encima de la media por varios meses se activa “El Niño”, mientras que el enfriamiento da lugar a “La Niña”. El concepto es utilizado para describir episodios de “El Niño” que superan un umbral de intensidad definido por la temperatura en la región Niño 3.4 del Pacífico ecuatorial. Cuando las temperaturas varían más de 2° se considera que se alcanza un fenómeno intenso. Los informes técnicos explican que el último episodio de estas características ocurrió entre 2015 y 2016. De concretarse en su variante más intensa, podría elevar la temperatura global y potenciar la gravedad de sequías, tormentas, incendios forestales e inundaciones. En el Pacífico central y oriental se suelen intensificar la presencia de huracanes, mientras reduce su ocurrencia en el Atlántico. Las regiones podrán verse afectadas por olas de calor extremo, déficit de lluvias en regiones como el oeste de Estados Unidos y el aumento de precipitaciones en el sur del país.