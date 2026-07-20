El Servicio Meteorológico Nacional prevé un periodo de 48 horas con tormentas, lluvias intensas, granizo y fuertes rachas de viento en distintas regiones del país.

Las condiciones meteorológicas cambiarán durante el inicio de la semana debido a la interacción de diversos sistemas atmosféricos que favorecerán lluvias de distinta intensidad en buena parte del país. Además de las precipitaciones, el pronóstico contempla descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento en varias entidades.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estas condiciones podrían extenderse durante al menos 48 horas, por lo que las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada mediante los reportes oficiales y tomar precauciones ante posibles afectaciones.

Se acercan 48 horas de tormentas intensas: ¿Qué provocará las lluvias según el SMN?

El organismo explicó que las lluvias serán consecuencia de la interacción de una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera con una vaguada, además de canales de baja presión e inestabilidad atmosférica. A ello se suma el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe. Como resultado, se espera un ambiente propicio para el desarrollo de tormentas fuertes e intensas en distintas zonas del territorio nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un periodo de 48 horas con tormentas, lluvias intensas, granizo y fuertes rachas de viento en distintas regiones del país. gcuellar

El SMN también advirtió que las rachas intensas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, mientras que las lluvias incrementan el riesgo de encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

Cuáles serán las regiones más afectadas por las lluvias y el granizo

Durante el periodo de pronóstico, las lluvias más importantes se concentrarán en entidades del sureste, oriente y la península de Yucatán, además de otros estados del centro y occidente del país donde también se prevén precipitaciones de fuertes a muy fuertes.

Entre las zonas con posibilidad de lluvias puntuales intensas se encuentran regiones de San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y la península de Yucatán. En estos estados podrían presentarse tormentas acompañadas de granizo y descargas eléctricas.

En el resto del territorio nacional persistirá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes, por lo que el organismo mantiene vigilancia sobre la evolución de los sistemas meteorológicos durante los próximos días.

¿Qué riesgos existen y qué recomienda el Servicio Meteorológico Nacional?

El SMN señaló que las lluvias previstas pueden generar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de la visibilidad en caminos y carreteras. Estas condiciones podrían complicar la movilidad en algunas regiones.

Asimismo, las fuertes rachas de viento representan un riesgo por la posible caída de árboles, ramas y estructuras ligeras. Por ello, se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar permanecer bajo anuncios espectaculares o árboles durante las tormentas.

El organismo reiteró que el pronóstico puede actualizarse conforme evolucionen los sistemas atmosféricos, por lo que pidió a la población consultar de forma permanente los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua antes de realizar actividades al aire libre.