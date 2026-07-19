Se aproxima la tormenta del año con 24 horas de lluvias intensas y fuertes vientos: cuáles son las zonas más afectadas

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió un nuevo pronóstico que anticipa un domingo marcado por lluvias de variada intensidad en gran parte de Colombia. De acuerdo con el informe oficial, el 19 de julio será la jornada con mayor probabilidad de acumulados de precipitación a nivel nacional.

Las condiciones más severas se concentrarán sobre el occidente del país, donde se esperan lluvias intensas, persistentes y acompañadas por fuertes vientos, lo que podría generar afectaciones puntuales en distintas regiones.

¿Cuáles serán las zonas más afectadas por las lluvias este domingo?

Según el Ideam, las precipitaciones más importantes se presentarán en amplios sectores del occidente colombiano, especialmente en:

Occidente de Antioquia.

Centro del Chocó.

Sur de Córdoba.

Zonas montañosas del Eje Cafetero.

Además, la Orinoquía y la Amazonía continuarán registrando lluvias entre moderadas y fuertes durante la jornada.

Los departamentos con mayor probabilidad de registrar acumulados significativos de lluvia serán:

Chocó.

Valle del Cauca.

Cauca (especialmente sobre la franja litoral).

Occidente de Antioquia.

Sur de Córdoba.

También se prevén precipitaciones importantes en:

Sucre.

Bolívar.

Eje Cafetero.

Occidente de Santander.

En el piedemonte de Arauca y el oriente de Vichada se esperan lluvias de intensidad moderada.

El Ideam anticipó una jornada con precipitaciones persistentes, ráfagas de viento y acumulados significativos en buena parte del país. Ideam

¿Cómo estará el clima en el resto de Colombia?

El pronóstico indica que la región Caribe también tendrá condiciones inestables. Allí se esperan focos de lluvia intensa sobre los sectores centro y sur, mientras que la región Pacífica continuará con precipitaciones generalizadas durante gran parte del día.

En ciudades como Bogotá, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Arauca, Puerto Carreño, Puerto Inírida, Mitú y San José del Guaviare también se prevén lluvias acompañadas por tormentas eléctricas en diferentes momentos de la jornada.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales del Ideam y de los organismos de gestión del riesgo, especialmente en zonas con antecedentes de inundaciones, crecientes súbitas o deslizamientos de tierra.