Argentina comenzó la semana con clima seco y temperaturas agradables . Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió por un cambio en las condiciones climáticas por la llegada de una fuerte tormenta.

El intenso temporal llegará con lluvias y granizo a diversas provincias y las localidades quedarán bajo un cielo nublado.

Qué provincias serán golpeadas por la tormenta

El SMN emitió una alerta roja para las provincias ubicadas al norte argentino. Las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa se verán afectadas por las tormentas desde la noche del jueves.

Las precipitaciones se mantendrán durante todo el viernes y hay alerta por ráfagas de viento y caída de granizo . Se trata de condiciones climáticas hostiles que podrían generar la interrupción de servicios y actividades diarias.

Fuente: Shutterstock Dmitry Mikheev

Se aconseja revisar los drenajes de agua y retirar todos los objetos de balcones o que estén al aire libre para evitar accidentes. Las localidades bajo alerta son:

Misiones : Posadas, Apóstoles, Oberá.

Corrientes : Empredrado, Ituzaingó, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Paseo de los Libres, Monte Caseros.

Chaco : Resistencia, General José de San Martín, Villa Ángela, Juan José Castelli.

Formosa: Pirané, Clorinda, Las Lomitas.

Generado con IA.

Las tormentas también llegarán a Buenos Aires

Buenos Aires no quedará exenta de las lluvias, ya que el temporal llegará con precipitaciones durante la noche del jueves.

Las zonas más afectadas serán las del norte de la Provincia con posibles ráfagas de viento y actividad eléctrica. Durante la madrugada del viernes las nubes se trasladarán a la Ciudad para dar paso a una madrugada fresca y con chubascos.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El pronóstico del clima indica que tras las lluvias mañaneras del viernes el sol saldrá a pleno con un cielo despejado y 14° de máxima.

El sábado y domingo amanecerá fresco con 7° y tardes soleadas con 15° de máximas, por lo que será clave aprovechar las tardes para realizar actividades al aire libre.