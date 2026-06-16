El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas y viento fuerte que se extenderán durante al menos 48 horas, con lluvias intensas y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. El mal tiempo se mantendría hasta el fin de semana.

El pronóstico anticipa un escenario complejo, con precipitaciones persistentes, una compleja ola polar y viento sostenido. Estas condiciones podrían generar complicaciones en la circulación y posibles interrupciones en servicios, especialmente en zonas bajas de la ciudad y áreas rurales cercanas.

Tormentas fuertes y lluvias intensas durante dos días

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera un frente que traerá lluvias, viento y frío polar. Este cambio de tiempo en Buenos Aires y el AMBA traerá un prolongado período de bajas temperaturas y ambiente seco provocado por el ingreso de una masa de aire frío polar llegará a su fin debido al choque con un frente húmedo proveniente del noreste.

Este fenómeno meteorológico romperá el bloqueo seco, generando un rápido aumento de la nubosidad y desestabilizando las condiciones climáticas en la región metropolitana. Aunque el evento se manifestará principalmente a través de lluvias aisladas y chaparrones intermitentes, el ingreso de vientos moderados desde el sector este potenciará la sensación de frío.

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El pronóstico extendido para los próximos días

El SMN no prevé una tormenta eléctrica severa, sino más bien un desmejoramiento generalizado marcado por cielos cubiertos, ráfagas persistentes y un ambiente notablemente húmedo y destemplado en CABA y el conurbano bonaerense.

Jueves 18 de junio (Desmejoramiento por la tarde):

Clima: Cielo mayormente cubierto con un marcado descenso de la amplitud térmica y vientos moderados del noreste. Luvias: Probabilidad alta (entre el 70% y 72%) de chaparrones aislados y lluvias intermitentes, concentradas especialmente hacia la tarde y la noche.

Viernes 19 de junio (Inestabilidad residual y mejoras):

Clima: Ambiente frío, húmedo y viento rotando al sector sudoeste, con una máxima estimada en los 14 °C. Luvias: Probabilidad de lluvias débiles aisladas o lloviznas matinales, con tendencia a mejorar de forma definitiva hacia el transcurso de la tarde.



El consejo para cuidarse y prevenir accidentes

Se recomienda circular con extrema precaución en autopistas y avenidas debido a la calzada resbaladiza por lloviznas. Se sugiere salir con abrigo impermeable y consultar las actualizaciones oficiales ante posibles variaciones a través de la plataforma del Servicio Meteorológico Nacional o los mapas de Meteored Argentina.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

En tanto, esta semana el clima en CABA, según el Servicio Meteorológico Nacional, será de la siguiente manera: