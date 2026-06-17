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El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas y viento fuerte que se extenderán durante al menos 48 horas, con lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento. El mal tiempo se mantendría hasta el viernes, según los últimos informes oficiales.
El pronóstico anticipa un escenario complejo, con precipitaciones persistentes, momentos de fuerte actividad eléctrica y viento sostenido.
Estas condiciones podrían generar complicaciones en la circulación y posibles interrupciones en servicios, especialmente en zonas bajas de la ciudad y áreas rurales cercanas.
Tormentas fuertes y lluvias intensas durante 48 horas
De acuerdo a la información difundida, Formosa quedará bajo un período prolongado de inestabilidad climática.
No se trata de una tormenta aislada, sino de un sistema que traerá lluvias continuas, sin mejoras y sin una estabilización clara en el corto plazo.
Las lluvias comenzarán por la madrugada del jueves 18 de junio y se potenciarán durante la tarde noche con la llegada de tormentas eléctricas.
El temporal persistirá durante el viernes 19, con temperaturas que irán desde la mínima de 15° a una máxima de 18°.
Cómo estará el clima en Buenos Aires
En tanto, según el Servicio Meteorológico Nacional, el clima en CABA continuará de la siguiente manera:
- Jueves 18: cielo mayormente nublado, con posibilidad de lluvias durante la noche. Mínima de 10° y máxima de 13°.
- Viernes 19: cielo ligeramente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 9° y una máxima de 15°.
- Sábado 20: cielo mayormente nublado, con una mínima de 6° y una máxima de 15°.
- Domingo 21: cielo mayormente nublado, con una mínima de 7° y una máxima de 15°.