Se viene un diluvio histórico con tormentas por 48 horas.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas y viento fuerte que se extenderán durante al menos 48 horas, con lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento. El mal tiempo se mantendría hasta el viernes, según los últimos informes oficiales.

El pronóstico anticipa un escenario complejo, con precipitaciones persistentes, momentos de fuerte actividad eléctrica y viento sostenido.

Estas condiciones podrían generar complicaciones en la circulación y posibles interrupciones en servicios, especialmente en zonas bajas de la ciudad y áreas rurales cercanas.

Tormentas fuertes y lluvias intensas durante 48 horas

De acuerdo a la información difundida, Formosa quedará bajo un período prolongado de inestabilidad climática.

No se trata de una tormenta aislada, sino de un sistema que traerá lluvias continuas, sin mejoras y sin una estabilización clara en el corto plazo.

Clima en Formosa.

Las lluvias comenzarán por la madrugada del jueves 18 de junio y se potenciarán durante la tarde noche con la llegada de tormentas eléctricas.

El temporal persistirá durante el viernes 19, con temperaturas que irán desde la mínima de 15° a una máxima de 18°.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

En tanto, según el Servicio Meteorológico Nacional, el clima en CABA continuará de la siguiente manera: