El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de nubes negras que traerán una fuerte tormenta. Las lluvias serán intensas con hasta 20 milímetros acumulados y vientos inestables que alcanzarán los 22 kilómetros por hora. El organismo meteorológico emitió una alerta por el ingreso de un temporal a la provincia de Córdoba. La tormenta llegó durante la mañana del miércoles 6 con vientos sentido norte y abundante caída de agua que podrá alcanzar los 10 milímetros acumulados. La temperatura oscilará entre los 19 °C y 27°. El SMN informó que el mal clima se prolongará durante el jueves 7 con leves chubascos. Sin embargo, durante el viernes 8 volverán las lluvias y acumularán 9 milímetros. Los vientos alcanzarán los 31 kilómetros por hora con sensación térmica de entre 23° y 31°. El Servicio Meteorológico informó que las lluvias llegarán a Buenos Aires durante este miércoles. El temporal comenzará durante la mañana y se prolongará durante todo el día con vientos de hasta 22 kilómetros por hora. Las localidades afectadas serán: El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: