El Monzón Mexicano, junto con el avance de nuevas ondas tropicales y diversos sistemas de baja presión, mantendrá condiciones de inestabilidad en gran parte del país durante los próximos días. El pronóstico anticipa lluvias de intensidad variable, fuertes rachas de viento y riesgo de fenómenos como inundaciones, deslaves y crecidas de ríos, mientras que un sistema anticiclónico favorecerá temperaturas extremas en otras regiones de México.

En el noroeste del país, el Monzón Mexicano seguirá siendo el principal responsable de las precipitaciones más intensas. Se prevén acumulados de entre 75 y 100 milímetros en zonas del sur y suroeste de Chihuahua, así como en el norte y centro de Sinaloa.

Se viene un diluvio histórico con tormentas por 72 horas: intensas lluvias y ráfagas de viento de 70 kilómetros por hora Fuente: EFE Alex Cruz

También se esperan lluvias importantes en el oeste de Durango y el sur de Nayarit, mientras que para Sonora se pronostica un incremento de las precipitaciones, con lluvias muy fuertes e incluso intensas hacia el martes 4 de agosto.

Lluvias y tormentas en gran parte de México

La onda tropical número 23, en combinación con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, favorecerá lluvias fuertes y muy fuertes en regiones del centro, occidente, oriente y sur del país.

Además, la llegada de la onda tropical 24 a la Península de Yucatán incrementará el potencial de tormentas en el sureste. Entre martes y miércoles, Oaxaca y Chiapas podrían registrar lluvias torrenciales con acumulados superiores a los 100 milímetros.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las autoridades alertan sobre el riesgo de desbordamientos de ríos y arroyos, deslaves en zonas montañosas, así como inundaciones y encharcamientos en áreas urbanas y regiones bajas.

Cabe destacar que el pronóstico muestra lluvias durante las próximas 72 horas, con temperaturas máximas y mínimas de:

Lunes: lluvias, con temperatura máxima de 24 °C y mínima de 13 °C .

Martes: lluvias, con una máxima de 25 °C y una mínima de 14 °C .

Miércoles: lluvias, con temperatura máxima de 24 °C y mínima de 14 °C .

Jueves: lluvias, con una máxima de 23 °C y una mínima de 14 °C.

Persistirá el calor extremo

Aunque gran parte del país registrará lluvias, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera continuará favoreciendo un ambiente de muy caluroso a extremadamente caluroso en el norte y noreste de México.

Las temperaturas más elevadas, superiores a 45 °C, se pronostican para el noreste de Baja California y el oeste y noroeste de Sonora. En entidades como Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los valores máximos oscilarán entre 40 y 45 °C, mientras que la onda de calor también seguirá presente en algunas zonas de Oaxaca y Chiapas.

Vientos fuertes y oleaje elevado

El pronóstico oficial del SMN contempla rachas de viento de entre 50 y 70 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas debido a la presencia de un canal de baja presión, lo que podría provocar la caída de árboles, anuncios espectaculares y otros objetos.

En el litoral del Pacífico mexicano, desde Baja California hasta Chiapas, se prevé oleaje de uno a dos metros de altura, por lo que se recomienda extremar precauciones a embarcaciones menores y actividades marítimas.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos oficiales, evitar cruzar zonas inundadas, tomar precauciones en áreas con riesgo de deslaves y protegerse de las altas temperaturas mediante una adecuada hidratación y evitando la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.