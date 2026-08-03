El SMN anticipó un periodo de lluvias fuertes entre el martes y el jueves, con precipitaciones intensas en algunas regiones y rachas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.

México se prepara para una semana marcada por condiciones meteorológicas adversas en buena parte del territorio. El monzón mexicano, canales de baja presión, vaguadas y el desplazamiento de una nueva onda tropical favorecerán lluvias de significativa intensidad durante los próximos días.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional contempla ademá s fuertes rachas de viento y temperaturas superiores a 45 °C en algunas entidades del norte . Las precipitaciones podrían estar acompañadas por actividad eléctrica, granizo, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

El SMN anticipó un periodo de lluvias fuertes entre el martes y el jueves, con precipitaciones intensas en algunas regiones y rachas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h. Shutterstock

Se aproxima un diluvio de 72 horas para el inicio de la semana: estos serán los estados más afectados

Durante el lunes 3 de agosto, las precipitaciones más importantes se concentrarán principalmente en el noroeste del país. Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit tendrán lluvias muy fuertes con puntuales intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros.

También se esperan lluvias fuertes en Sonora, Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí. En otras entidades del occidente, centro y sureste habrá chubascos y lluvias fuertes.

El escenario continuará durante las siguientes 72 horas. Para el martes 4 de agosto, Sonora, Chihuahua, Oaxaca y Chiapas podrían registrar lluvias muy fuertes con puntuales intensas, mientras que Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Veracruz tendrán precipitaciones fuertes a muy fuertes.

El miércoles también se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en zonas de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Yucatán. El jueves, aunque disminuirá la intensidad en algunas regiones, Sonora todavía podría recibir lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.

¿Dónde habrá ráfagas de viento de hasta 70 km/h?

El viento será otro de los fenómenos destacados durante este periodo. Para el lunes, el SMN pronosticó rachas de entre 50 y 70 km/h en Baja California, el golfo de California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Las condiciones continuarán el martes, cuando también se esperan rachas de hasta 70 km/h en Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Esto se suma a las zonas del norte y noroeste que permanecerán bajo vigilancia meteorológica.

Para el miércoles, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán volverán a registrar vientos con rachas de entre 50 y 70 km/h. El jueves, el mismo rango podría presentarse en el golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca.

El organismo meteorológico advirtió que las rachas fuertes podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios. Por ello, las zonas que presenten tormentas deberán mantenerse atentas a las actualizaciones oficiales.

El calor extremo se mantendrá en varios estados

Aunque las lluvias serán protagonistas durante estos días, el calor extremo no desaparecerá de México. El pronóstico mantiene temperaturas superiores a 45°C en Baja California y Sonora durante buena parte del periodo.

Para el martes, además, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán podrían alcanzar entre 40 y 45°C. El miércoles se mantendrá un escenario similar en varias entidades del norte y sureste del país.

El jueves, Baja California y Sonora volverán a registrar máximas superiores a 45 °C, mientras que Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas podrían alcanzar entre 40 y 45 °C. La combinación de calor intenso y tormentas será una de las características del panorama meteorológico de los próximos días.

El SMN señaló que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y caída de granizo. Además, existe riesgo de incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.