La cotización deldólar este lunes, 3 de agosto de 2026 llegó a 3227.48 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de 0,77%.

En la última semana, el Dólar registró una variación de 0.51%, mientras que en el último año acumuló -13.06%, señalando un leve repunte reciente frente a una tendencia bajista anual.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el dólar mostró volatilidad con caídas intermedias y, al final, tres jornadas consecutivas al alza, resultando en una leve subida acumulada.

La volatilidad del Dólar en la última semana ha sido del 20.77%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, en comparación con una volatilidad anual del 13.32%.

La cotización del Dólar hoy sigue en aumento por tercer día consecutivo. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, con un valor por unidad de 3227.48 pesos colombianos, es de 322,748 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 645,496 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1,613,740 pesos colombianos.