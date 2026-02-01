La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó un paro general para el día en el que el Senado debatirá el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno.

La medida se anunció tras la multitudinaria protesta del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde miles de trabajadores pidieron frenar el avance de la iniciativa oficialista.

Por qué la CGT llama a un nuevo paro

Luego de la movilización en Plaza de Mayo, la CGT decidió profundizar el plan de lucha y volver a las calles. El secretario gremial de la central obrera, Osvaldo Lobato, adelantó en AM 530 que el objetivo es sostener la presión sobre el Senado: “ Esperamos que el 10 de febrero volvamos a estar en la calle, con un paro y movilización ”.

Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el dirigente destacó que la protesta del 18 de diciembre logró posponer el tratamiento de la reforma, que originalmente iba a discutirse antes de fin de año.

La conducción de la CGT sostiene que el proyecto representa un retroceso en derechos laborales adquiridos, promueve la flexibilización de las condiciones de trabajo y se intenta aprobar sin consensos amplios. En esa línea, Jorge Sola, secretario general de la central obrera, afirmó que la reforma constituye “un ataque directo a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores”.

ATE también se suma al plan de lucha

A la medida de la CGT se suma la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que convocó a un paro general para el 10 u 11 de febrero, en paralelo al debate legislativo.

La decisión surge del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, que evalúa replicar acciones de protesta en todo el país. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la huelga es obligatoria: “Ir al paro el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario, pero no puede ser una medida aislada”.

Qué servicios se verán afectados por el paro

La medida tendrá impacto nacional e impactará en transporte público, administración pública, bancos, recolección de residuos, construcción y actividades industriales, entre otros sectores. También se prevén movilizaciones en todo el país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires.

Qué propone la reforma laboral que se debatirá en el Senado

El proyecto de Modernización Laboral es uno de los cinco puntos incluidos por el Gobierno en la agenda de sesiones extraordinarias que se extenderán del 2 al 27 de febrero. Aunque ya cuenta con dictamen de comisión, todavía no reúne el respaldo completo de varios gobernadores, clave para su aprobación en el Congreso.

Prensa UOM

Por esta razón, el oficialismo no convocará a sesión apenas inicien las extraordinarias. En el Senado señalan que la fecha más probable de debate es el 11 de febrero , lo que vuelve estratégicas las negociaciones de las próximas semanas.

Entre los cambios más destacados del proyecto aparecen: