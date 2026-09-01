Se viene un diluvio de agua helada este martes 1 y miércoles 2 de septiembre.

El inicio de septiembre llega con un marcado cambio en las condiciones meteorológicas sobre la zona cordillerana de Neuquén, donde se espera un período de intensa inestabilidad durante este martes 1 y miércoles 2.

El ingreso de aire frío favorecerá la presencia de lluvias, nevadas y bajas temperaturas, con condiciones que podrían complicarse especialmente en sectores de montaña.

El temporal estará acompañado además por fuertes ráfagas de viento, que podrían alcanzar los 80 km/h en algunos sectores, mientras las precipitaciones se mantendrán durante buena parte de estas jornadas.

Localidades como San Martín de los Andes, Villa La Angostura y otros puntos de la cordillera neuquina quedarán bajo un escenario de frío, lluvia y nieve.

El SMN ya anticipó nevadas persistentes en sectores de la cordillera, con acumulaciones que podrían alcanzar entre 15 y 40 centímetros en algunos puntos.

Alerta por lluvia y nieve en Neuquén y Río Negro

En Neuquén, las localidades bajo alerta son Villa La Angostura y San Martín de los Andes, donde se esperan lluvias y nevadas.

En Río Negro, el fenómeno alcanzará a Bariloche, El Bolsón y Maquinchao, también con precipitaciones de lluvia y nieve.

Por otro lado, Valcheta presenta una situación diferente, ya que allí la alerta está asociada exclusivamente a lluvias.

Alerta por lluvia y nieve en Neuquén y Río Negro. ChatGPT

¿Qué se espera en la cordillera de Neuquén?

En Villa La Angostura y San Martín de los Andes, el panorama será inestable durante estas jornadas, con temperaturas muy bajas y posibilidad de precipitaciones de diversa intensidad.

Los pronósticos recientes anticipan que las condiciones invernales persistirán en la cordillera, con nieve combinada con lluvia y ráfagas que podrían complicar la circulación.

Río Negro: las zonas que tendrán lluvia y nieve

En Bariloche, El Bolsón y Maquinchao, también se prevé un escenario marcado por el frío y las precipitaciones.

La combinación de lluvia, nieve y viento podría generar acumulación de nieve y calzadas resbaladizas, especialmente en sectores de montaña.

El SMN mantiene el seguimiento de estas condiciones dentro de su Sistema de Alerta Temprana.

Alerta por lluvias en Valcheta

En Valcheta, en cambio, el fenómeno previsto es de lluvias, sin el mismo escenario de nieve que afecta a las localidades cordilleranas. Las precipitaciones forman parte del período de inestabilidad que atraviesa la región durante el comienzo de septiembre.