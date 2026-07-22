Llega el diluvio del año con más de 24 horas de tormentas con fuertes lluvias, caída de granizo y ráfagas de viento superiores a los 80 km/h.

Tras un inicio de semana marcado por lluvias, las condiciones climáticas en la Argentina serán aún más hostiles por el ingreso de una fuerte tormenta que traerá granizo y ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por el ingreso de vientos helados provenientes de la Cordillera de los Andes con alerta de precipitaciones por dos días.

Qué localidades golpeará la tormenta

El organismo meteorológico alertó que las provincias de Neuquén y Río Negro serán golpeadas por un temporal que ingresará durante la mañana del miércoles.

No se trata solo de lluvias, sino de un sistema de tormentas que permanecerá sobre ambas provincias por al menos 48 horas con picos de intensidad.

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Para el miércoles está pronosticado mínimas de 0° con caída de granizo, lluvias y presencia de nieve, mientras que el jueves estará marcado por las ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Las localidades bajo alerta máxima son aquellas ubicadas cerca a la Cordillera como San Martín de los Andes, Chapelco, Villa La Angostura, San Carlos de Bariloche, El Bolsón, entre otros.

Si bien el clima podría mejorar hacia el viernes, el pronóstico señala un temporal de aún mayor intensidad para el domingo con ráfagas de hasta 80 kilómetros y 41 milímetros de agua acumulada.

El SMN aconseja que durante condiciones hostiles como las que afrontarán estas regiones se sigan ciertas recomendaciones como evitar las actividades al aire libre, la limpieza de sumideros y drenajes, mantenerse informado con los reportes oficiales, entre otros.

Fuente: EFE Manuel Bruque

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires

Buenos Aires comenzó la semana con lloviznas a lo largo del Área Metropolitana. Durante el resto de la semana se esperan algunos chubascos para el miércoles, pero sin tormentas fuertes.

Cómo seguirá el clima en CABA

El pronóstico del tiempo para CABA señala que tras las leves lluvias del martes y el miércoles las temperaturas descenderán hasta los 8°. La máxima para el resto de la semana estará en 17° con cielo despejado durante el domingo.