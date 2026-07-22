Un sistema de tormentas severas se aproxima a determinadas zonas de Estados Unidos.

Los primeros días de la semana del 20 de julio los meteorólogos de AccuWeather advirtieron sobre la llegada de tormentas severas en distintas zonas de Estados Unidos, un temporal que, según el informe, afectaría a más de 100 millones de personas.

Toda la semana, desde el lunes hasta el viernes inclusive, el sistema se mantendrá sobre la misma zona , intensificándose durante la tarde del miércoles hacia el este de Estados Unidos.

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Los meteorólogos de AccuWeather pronostican que la actividad más intensa se encontrará sobre:

Virginia

Pensilvania

Maryland

Delaware

Nueva Jersey

Nueva York

Según el informe de AccuWeather, las primeras tormentas iniciaron el martes por la mañana sobre el Valle de Ohio y los Apalaches centrales. Para el mediodía, se intensificaron hacia el este, con vientos destructivos y granizo de gran tamaño.

Toda la semana, desde el lunes hasta el viernes inclusive, el sistema se mantendrá sobre la misma zona. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Para la tarde y noche del martes, se espera que se desplace hacia Virginia, Delaware, Maryland, este de Pensilvania y Nueva Jersey, y ciudades como Washington DC, Filadelfia y Baltimore registrarían las condiciones más severas. También, llegarían a partes del sur de Nueva Inglaterra, con lluvias que pueden causar inundaciones repentinas.

Para el miércoles se espera que continúe desplazándose hacia el Océano Atlántico, y aunque los meteorólogos anuncian una mejoría, se advierte que las tormentas aisladas seguirán impactando en estas zonas.

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Estas tormentas traerán vientos de hasta 110 km/h, que tienen la capacidad de derribar árboles y postes eléctricos, por lo que pueden provocarse cortes de energía masivos.

Además, las zonas con un sistema de drenaje o absorción deficiente podrían inundarse, s e estima que podría registrarse una caída de 2,5 pulgadas por hora.

Esto puede provocar interrupción en el transporte e dificultad para circular por rutas y calles que estén anegadas. Se recomienda seguir las advertencias locales que emita cada estado o municipio.