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Argentina comenzó la semana con un cielo parcialmente nublado y temperaturas de un dígito características del invierno.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por nevadas y frío extremo en distintas provincias del país. Las tormentas traerán lluvias, caída de granizo y ráfagas de viento importantes.

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Dónde rige la alerta naranja del SMN y qué condiciones climáticas se esperan

La alerta naranja por nevadas es para las provincias de La Rioja y San Juan. Se prevé nevadas persistentes, acompañados por vientos intensas y una marcada reducción en la visibilidad.

El informe oficial del SMN estima valores de nieve acumulada entre 40 y 70 centímetros. Se trata de una de las alertas más severas emitidas por el organismo en lo que va del invierno.

A su vez, rige una alerta amarilla por venadas de entre 15 y 30 centímetros en:

  • Salta
  • Neuquén
  • Catamarca
  • Mendoza
  • Río Negro

Otra de las alertas amarillas que rigen es por frio extremo que puede resultar peligroso para niños y adultos con problemas cardiorrespiratorios. Las provincias son:

  • Oeste de la provincia de Buenos Aires.
  • La Pampa.
  • Río Negro.
  • Neuquén.
  • Córdoba.
  • Tucumán.
  • Mendoza
  • Catamarca.
EFE

Qué recomendaciones da el SMN para las alertas por nevadas

El SMN recomienda seguir una serie de pautas para afrontar las nevadas:

  • Circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve, y llevar pala.
  • Revisar techos, canaletas y desagües antes de la caída de nieve.
  • Ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono.
  • Contar con alimentos no perecederos, agua potable y un kit de emergencia.

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Cómo seguirá el clima el jueves

El pronóstico señala que el jueves amanecerá con una mínima de 8° por la mañana y la temperatura escalará hasta los 12° por la tarde. Existe la posibilidad de algunos chubascos por la tarde y los vientos serán moderados.