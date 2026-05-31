Se viene el diluvio del año que durará 24 horas y traerá tormentas y granizo: a qué zonas afectará

Se viene un giro drástico en el panorama meteorológico en España. Y es que, después de las jornadas de un calor anómalo y temperaturas más propias del verano, la atmósfera se inestabilizará por completo.

Según la última predicción de los expertos de Meteored, este domingo se espera un episodio de fuertes tormentas, granizo y un desplome térmico que afectará de forma directa a varias comunidades autónomas. La combinación de aire frío en altura y las altas temperaturas en superficie actuará como el detonante perfecto para un domingo de alta tensión meteorológica.

Se viene el diluvio del año que durará 24 horas y traerá tormentas y granizo: a qué zonas afectará AEMET

¿Cuándo comenzarán las tormentas este domingo?

La inestabilidad comenzará a manifestarse con fuerza a partir del mediodía. De acuerdo con la información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las nubes de evolución crecerán con rapidez y descargarán con fuerza en el este peninsular.

La AEMET ya ha activado avisos amarillos ante el riesgo de precipitaciones que podrían superar los 20 l/m² en apenas una hora, acompañadas de abundante aparato eléctrico y rachas muy fuertes de viento .

¿Qué zonas están bajo alerta por tormentas este domingo?

Desde la AEMET, especificaron que hay cuatro comunidades en donde se concentrará el diluvio de esta jornada:

Comunidad Valenciana : el foco principal de las tormentas se situará en el interior de Castellón, extendiéndose por la tarde hacia el resto del interior de la región. Se espera granizo que podría ser de gran tamaño.

Aragón : la provincia de Teruel vivirá los núcleos tormentosos más organizados y severos junto a Castellón, afectando también a las áreas montañosas del Sistema Ibérico.

Cataluña : el Pirineo catalán (especialmente en las provincias de Girona y Lleida) registrará chubascos muy intensos y granizadas locales.

Castilla-La Mancha: la inestabilidad golpeará el este de la comunidad, desplazándose de forma más dispersa hacia puntos del interior de Albacete.

Se viene el diluvio del año que durará 24 horas y traerá tormentas y granizo: a qué zonas afectará. Foto: Shutterstock

Se viene un alivio del calor intenso en España

Mientras el este se prepara para el granizo, el tercio norte peninsular experimentará un alivio térmico radical gracias a la entrada de una masa de aire atlántica. Las temperaturas máximas van a desplomarse entre 6 y 8 °C en comparación con el sábado, normalizando los valores para esta época del año.

Las provincias de Burgos y Palencia liderarán esta caída térmica, donde los termómetros apenas rozarán los 23 °C. En Navarra, Pamplona se quedará en unos frescos 21 °C, una situación similar a la de Vitoria y Bilbao en el País Vasco.

Por su parte, la costa cantábrica registrará un ambiente marcadamente fresco; Santander podría firmar la máxima más baja del norte con apenas 19 o 20 °C, acompañada de cielos nubosos y flujo marítimo.

Este desplome térmico contrasta drásticamente con la situación del sur de la península, donde el Valle del Guadalquivir continuará bajo un calor sofocante con máximas cercanas a los 40 °C. Ante la llegada de este frente de tormentas y granizo, se recomienda seguir de cerca las actualizaciones de los radares meteorológicos y extremar la precaución en carretera en las zonas afectadas.