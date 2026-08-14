Se viene la tormenta de Santa Rosa: confirman cuándo podrían llegar las lluvias intensas con fuertes vientos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un cambio en las condiciones del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Después de jornadas marcadas por el frío, el panorama comenzará a volverse más inestable y crecerán las chances de precipitaciones.

Cómo estará el tiempo en el AMBA durante el fin de semana largo

El viernes continuará con un escenario frío y cielo mayormente cubierto. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 8 °C y los 14 °C, por lo que el ambiente seguirá siendo invernal en buena parte de la jornada.

Para el lunes feriado se espera una mejora progresiva. Shutterstock

El sábado presentará una leve recuperación de las temperaturas, aunque la nubosidad seguirá siendo abundante. Se prevén registros de 11 °C de mínima y 16 °C de máxima, sin que desaparezca por completo la posibilidad de nuevas variaciones en las condiciones meteorológicas.

El domingo volverá a aumentar la inestabilidad. El pronóstico contempla lluvias aisladas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, antes de que el cielo permanezca cubierto durante el resto del día.

Para el lunes feriado se espera una mejora progresiva. La nubosidad disminuirá hacia la tarde y las temperaturas estarán entre los 10 °C y los 16 °C.

Cuándo podría llegar la tormenta de Santa Rosa

Mientras se define la evolución del fin de semana, algunos especialistas comenzaron a seguir de cerca la posibilidad de que la Tormenta de Santa Rosa se presente de manera anticipada. El fenómeno suele asociarse con un período de mayor inestabilidad y puede incluir lluvias y ráfagas intensas.

Algunos especialistas comenzaron a seguir de cerca la posibilidad de que la Tormenta de Santa Rosa se presente de manera anticipada. Shutterstock

Por el momento, la información disponible no permite establecer con precisión la intensidad ni el alcance que tendría ese eventual episodio. La atención estará puesta especialmente en la evolución de las condiciones durante los próximos días y en las actualizaciones de los pronósticos oficiales.

El escenario previsto mantiene al AMBA bajo una sucesión de jornadas frías, nubosas y con períodos de lluvia. El cambio más marcado podría producirse durante la próxima semana, cuando los modelos meteorológicos permitan precisar si finalmente se concreta el ingreso de un sistema de mayor intensidad.