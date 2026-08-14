Las fechas impresas en los envases suelen orientar las decisiones de compra y consumo. Sin embargo, no todos los productos responden a los mismos criterios y existen diferencias que muchas veces pasan desapercibidas.

El equipo interdisciplinario de Profesionales Expertos en Nutrición Infantil (PROFENI) destacó la necesidad de revisar algunos conceptos vinculados con los alimentos fermentados, especialmente en un contexto donde el desperdicio alimentario sigue siendo una preocupación creciente.

Una discusión que gana espacio en la comunidad científica

Según datos citados por PROFENI, más del 30% de los alimentos elaborados termina desperdiciándose, una problemática analizada en el trabajo El sistema alimentario en la Argentina: seguridad alimentaria, dietas saludables y salud ambiental.

Frente a este escenario, especialistas plantean la posibilidad de reemplazar la fecha de vencimiento estricta por una fecha de consumo preferente en determinados alimentos fermentados estables, como el yogur.

Consumir alimentos fermentados presenta una microbiota intestinal más diversa.

La propuesta busca reducir el descarte innecesario de productos que conservan condiciones adecuadas para su consumo aun después de la fecha orientativa indicada en el envase.

Por qué el debate se centra en los alimentos fermentados

Los especialistas señalan que el yogur se produce con leche doblemente pasteurizada y contiene bacterias vivas asociadas al proceso de fermentación. Además, destacan que presenta una adecuada estabilidad microbiológica cuando el envase permanece cerrado.

La relevancia de estos alimentos también aparece respaldada por una revisión publicada en Current Microbiology en 2025, que concluyó que el consumo regular de leches fermentadas mejora la composición de la microbiota intestinal y favorece el equilibrio metabólico.

A su vez, una investigación difundida en mSystems observó que quienes consumen alimentos fermentados presentan una microbiota intestinal más diversa, asociada con una mejor función inmunitaria y metabólica.

Según PROFENI, la discusión sobre las fechas de consumo forma parte de un debate más amplio sobre cómo aprovechar mejor los alimentos y reducir pérdidas evitables sin comprometer la seguridad alimentaria.