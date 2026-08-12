La Dirección de Alerta Temprana de Misiones prendió las alarmas ante un período de lluvias que podría extenderse durante las próximas cinco semanas en Misiones.

El fenómeno de El Niño comenzó a mostrar una fuerte influencia sobre la región y los especialistas anticipan acumulados de precipitaciones muy por encima de los valores habituales para esta época del año.

El escenario genera especial preocupación en las zonas cercanas a los ríos, donde las lluvias que se registren en Brasil y Paraguay también pueden impactar sobre los caudales de los ríos Uruguay, Iguazú y Paraná.

El dato que encendió la alarma: podrían caer hasta 500 milímetros de lluvia

Desde la Dirección de Alerta Temprana de Misiones anticiparon que durante las próximas semanas podrían registrarse acumulados extraordinarios de precipitaciones.

Para el próximo fin de semana se esperan alrededor de 100 milímetros de lluvia, mientras que podrían repetirse valores similares durante las semanas siguientes. De mantenerse este patrón, el acumulado podría alcanzar los 500 milímetros hacia finales de agosto, una cifra muy superior al promedio habitual para el período.

El mayor impacto podría concentrarse en el sector de la cuenca del río Uruguay, aunque las lluvias abarcarían prácticamente todo el territorio provincial.

Los especialistas remarcaron que no se trataría de un episodio aislado, sino de un período prolongado de inestabilidad. En concreto, anticipan entre cuatro y cinco semanas con abundantes precipitaciones, por lo que recomiendan extremar las medidas de prevención.

Hasta 5 semanas de lluvia: Las tormentas serán protagonistas en Misiones.

No solo lluvia: advierten por tormentas muy severas

El exceso de precipitaciones estará acompañado por importantes cambios de temperatura. Durante los próximos días se espera un progresivo ascenso térmico, con jornadas que podrían ser cálidas y calurosas.

Hacia finales de agosto, en cambio, se produciría un nuevo descenso de las temperaturas y, posteriormente, podría ingresar una masa de aire muy frío durante los primeros días de septiembre, con posibilidad de heladas.

Está marcada oscilación térmica podría favorecer la formación de tormentas de gran intensidad, según las previsiones de Alerta Temprana.

Por eso, el período que se inicia no solo genera preocupación por la cantidad de agua acumulada, sino también por la posibilidad de episodios de tormentas fuertes.