Se viene el diluvio del año que durará 48 horas: lluvias fuertes, caída de granizo y vientos de hasta 70 km/h

México enfrentará un periodo de 48 horas con condiciones meteorológicas adversas debido a la combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y una marcada divergencia en altura.

Estos sistemas favorecerán lluvias muy fuertes, tormentas eléctricas, posibles granizadas y rachas intensas de viento en diversas regiones del territorio nacional. Las entidades más afectadas se concentrarán en el noroeste, centro, occidente y sur del país.

Paralelamente, persistirá un ambiente caluroso a muy caluroso en el norte mexicano, donde continuará la onda de calor en sectores de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Se viene el diluvio del año que durará 48 horas: lluvias fuertes, caída de granizo y vientos de hasta 70 km/h. Fuente: Shutterstock.

¿Cómo estará el clima para este viernes 14 de agosto?

Para este viernes 14 de agosto, se concentrarán precipitaciones en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Guerrero y Veracruz, donde se pronostican acumulados de 50 a 75 milímetros.

Estas lluvias podrían estar acompañadas por descargas eléctricas, caída de granizo, incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Además, las fuertes rachas de viento podrían provocar caída de árboles y daños en anuncios publicitarios.

Durante la jornada, la onda tropical número 26 dejará de afectar al país, mientras que la nueva onda tropical número 27 comenzará a aproximarse a la península de Yucatán.

Vientos y fenómenos asociados

Las rachas más intensas alcanzarán entre 50 y 70 km/h en:

Coahuila.

Nuevo León.

Tamaulipas.

Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

¿Cuáles son los estados afectados por las lluvias y tormentas este viernes?

Los fenómenos meteorológicos impactarán a gran parte del país con diferente intensidad:

Nivel alto de incidencia

Chihuahua.

Durango.

San Luis Potosí.

Querétaro.

Hidalgo.

Estado de México.

Tlaxcala.

Puebla.

Guerrero.

Veracruz.

Michoacán.

Estas entidades registrarán las lluvias más importantes, acompañadas de tormentas eléctricas y posible granizo.

Nivel moderado de incidencia

Sonora.

Sinaloa.

Nayarit.

Coahuila.

Nuevo León.

Tamaulipas.

Jalisco.

Colima.

Guanajuato.

Ciudad de México.

Morelos.

Oaxaca.

Chiapas.

Tabasco.

Campeche.

Yucatán.

Quintana Roo.

Se esperan chubascos y lluvias fuertes, aunque con acumulados menores que en las zonas de máxima incidencia.

Se viene el diluvio del año que durará 48 horas: lluvias fuertes, caída de granizo y vientos de hasta 70 km/h SMN

Zonas sin afectación significativa

Las condiciones más estables se prevén en:

Baja California.

Baja California Sur.

Zacatecas.

Aguascalientes.

En estas regiones dominarán chubascos aislados o lluvias de menor intensidad. El cielo presentará intervalos de nubes y claros, sin fenómenos severos generalizados.

Sigue la ola de calor con temperaturas que llegarán a 45°C en México

El calor continuará siendo otro de los protagonistas del pronóstico y las temperaturas máximas alcanzarán entre 40 y 45 °C en:

Baja California (noreste).

Baja California Sur (centro).

Sonora (sur).

Sinaloa (norte).

Chihuahua (este).

Coahuila (norte).

Nuevo León (este).

Tamaulipas (oeste).

Siguen las lluvias para este sábado 15 de agosto

En las próximas horas, la mayor atención deberá centrarse en el noroeste, centro y sur del país, donde las lluvias fuertes y muy fuertes podrían generar afectaciones hidrológicas y complicaciones en zonas urbanas y serranas.

Para el sábado 15 de agosto, incluso se prevé un incremento de las precipitaciones en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit, con acumulados puntualmente intensos de hasta 150 milímetros.

La persistencia de los sistemas atmosféricos, incluidos el monzón mexicano, las vaguadas, las circulaciones ciclónicas y el avance de la onda tropical número 27 sobre el sureste y sur del país, explica que las condiciones de inestabilidad se mantengan durante al menos 48 horas adicionales, prolongando el riesgo de tormentas, granizo, fuertes vientos e inundaciones locales.