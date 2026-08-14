El pronóstico oficial también contempla rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en algunos estados. La intensidad de las lluvias variará según la entidad y el día.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana con lluvias fuertes e intensas en distintas regiones de México. Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Estado de México aparecen entre las entidades con mayor potencial de precipitaciones entre el viernes 14 y el domingo 16 de agosto.

El pronóstico oficial también contempla rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en algunos estados, además de posibles tormentas eléctricas y, en determinadas zonas, caída de granizo. La intensidad de las lluvias variará según la entidad y el día.

El pronóstico oficial también contempla rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en algunos estados. La intensidad de las lluvias variará según la entidad y el día. Conagua

Se aproxima el gran diluvio del mes este fin de semana: el viernes se esperan lluvias fuertes en estas regiones de México

Para este viernes 14 de agosto, el SMN pronostica lluvias fuertes con puntuales intensos, de entre 50 y 75 milímetros, en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Guerrero y Veracruz. Se trata de precipitaciones que podrían generar condiciones adversas en zonas susceptibles a encharcamientos.

Las zonas con mayor probabilidad de lluvia se concentran en el oeste y suroeste de Chihuahua, el noroeste y oeste de Durango, el centro y este de San Luis Potosí, además de sectores del norte, centro y este de Michoacán. También se esperan precipitaciones importantes en el norte de Querétaro e Hidalgo y en el norte de Puebla.

En el centro del país, el Estado de México, Tlaxcala y Puebla deberán prestar especial atención. El aviso regional del SMN señala que las lluvias fuertes a muy fuertes pueden presentarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de ocasionar encharcamientos e inundaciones.

Sábado 15: el mayor riesgo se concentra en el noroeste

El panorama se intensificará el sábado 15 de agosto, principalmente en el noroeste. El SMN prevé lluvias muy fuertes con puntuales potentes, de 75 a 150 milímetros, en sectores de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit.

Sonora tendrá las precipitaciones más relevantes en el este y sureste, mientras que en Sinaloa se concentrarán en el norte y centro. También habrá lluvias de esta categoría en el oeste y suroeste de Chihuahua, el noroeste y oeste de Durango y el norte y centro de Nayarit.

El mismo sábado se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Estado de México. En otras entidades como Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato y Tabasco habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Además, el SMN pronostica rachas de viento de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Coahuila y el Istmo de Tehuantepec, mientras que en Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán las rachas podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h.

Domingo 16: Guerrero tendrá las lluvias más intensas

Para el domingo 16 de agosto, el mayor acumulado previsto corresponde a Guerrero, específicamente en su zona sur, donde se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros. El pronóstico también mantiene precipitaciones fuertes con puntuales contundentes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Estado de México.

Las lluvias de entre 25 y 50 milímetros se extenderán a sectores de Colima, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. En Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros.

El viento también será protagonista en algunas regiones. Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el Istmo de Tehuantepec podrían registrar rachas de 50 a 70 km/h, mientras que Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche y Yucatán tendrían rachas de 40 a 60 km/h.

El SMN mantiene así un escenario de lluvias fuertes a intensas durante todo el fin de semana, aunque los estados con mayores acumulados cambiarán de un día a otro. Ante la posibilidad de tormentas, granizo, vientos fuertes y encharcamientos o inundaciones, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del pronóstico meteorológico.