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Una nueva ronda de tormentas eléctricas severas llegará durante este fin de semana a diferentes zonas del Medio Oeste y el noreste de Estados Unidos, con riesgo de lluvias intensas, inundaciones y ráfagas de viento peligrosas.

Este patrón llegará después de varios días de actividad meteorológica importante en la región. Algunas áreas ya registraron lluvias torrenciales e inundaciones, por lo que el riesgo de inundación será mayor en las áreas donde las tormentas pasen reiteradas veces.

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Las zonas en mayor riesgo de tormentas e inundaciones

De acuerdo con AccuWeather, para hoy viernes el riesgo de inundaciones se concentra desde Iowa hacia Indiana.

Se espera que, por la tarde, nuevas rondas de tormenta avancen hacia Missouri, con ráfagas de viento y lluvias capaces de causar inundaciones repentinas.

Hay alerta por clima severo para los próximos días.
Hay alerta por clima severo para los próximos días.Fuente: ShutterstockShutterstock

Para el sábado, se esperan nuevas rondas desde el Medio Oeste hasta el valle de Ohio. Chicago es una de las áreas que podría recibir tormentas fuertes, con vientos y lluvia capaces de causar inundaciones.

El domingo, el riesgo se traslada a Ohio, Pensilvania y Virginia Occidental. Estas tormentas pueden generar ráfagas de entre 89-105 km/h además de lluvias capaces de provocar inundaciones repentinas.

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Un fin de semana que estará marcado por las tormentas repetidas

La situación meteorológica estará marcada por varias rondas de tormentas que afectarán diferentes sectores de Medio Oeste y el noreste.

La acumulación de lluvias previas intensifica el riesgo de nuevas inundaciones y los principales peligros serán las lluvias torrenciales y las ráfagas de viento dañinas.

Como consecuencia, las actividades al aire libre y los traslados podrán verse comprometidos por este temporal.

El consejo es mantenerse siempre alerta a las actualizaciones meteorológicas en caso de que exista algún anuncio importante que deba conocerse.