Las tormentas serán durante el fin de semana.

Las condiciones climáticas en Argentina se presentarán con una importante inestabilidad y un frente de tormentas se mantendrá activo durante 48 horas en diferentes zonas del país a partir de este viernes 14 de agosto, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El SMN indicó que las tormentas vendrán acompañadas de ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h , actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos y posible caída de granizo.

Qué zonas están afectadas

El reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional indicó que las lluvias afectarán a la provincia de Misiones. En este sentido, cabe resaltar que las localidades que experimentarán este fenómeno de lluvias por dos días serán Posadas, la capital provincial.

Las lluvias serán en la capital de Misiones. SMN

Alerta por las tormentas

Las tormentas que se darán hasta el sábado 15 de agosto inclusive, y que podrían extenderse hacía más días del fin de semana, estarán acompañadas por fuertes ráfagas de viento capaces de superar los 70 km/h, lluvias abundantes y granizo.

Por tal motivo, es importante tomar todas las precauciones del caso y seguir las instrucciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional para evitar mayores complicaciones.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico

Frente a este tipo de circunstancias climatológicas, el SMN indica que se deben tener en cuenta una serie de consideraciones para evitar daños y preservar la salud.

No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cómo seguirá el clima en CABA

El frío volvió a hacerse sentir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y durante los próximos días las condiciones permanecerán inestables.