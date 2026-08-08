El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este sábado, 8 de agosto de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este sábado 8 de agosto

El clima en España se prevé inestable, con cielos poco nubosos o despejados en la mayoría de la Península al inicio, mientras que el noroeste, Alborán y bajo Ebro tendrán cielos nubosos y posibles precipitaciones en Galicia. Durante las horas centrales, se desarrollará nubosidad con chubascos y tormentas en el norte y sureste.

Las temperaturas máximas aumentarán en el área cantábrica y litorales mediterráneos, superando los 35 grados en la mitad sur y cuadrante nordeste y alcanzando hasta 40 en el Guadalquivir. Se registrarán noches tropicales sin descender de 20 grados en amplias zonas, con viento moderado en Galicia y el Estrecho.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este sábado?

Poco nuboso con intervalos de nubes, posibles cielos turbios por calima, temperaturas entre 22 y 36 grados y vientos flojos.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, se espera un clima predominantemente despejado en el interior y el litoral atlántico, con cielos nubosos y brumas en el litoral mediterráneo. Habrá nubosidad en las sierras orientales y posibilidad de tormentas aisladas. Las temperaturas oscilarán entre 20 y 41 grados, con vientos flojos variables.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el tercio sur durante la mañana. Por la tarde, se esperan chubascos fuertes con tormenta en la mitad occidental y el Pirineo, potencialmente con granizo y rachas de viento muy fuerte. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 38 grados, siendo más elevadas en el interior y el Ampurdán, con viento variable en las horas tempranas y finales del día.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso, pero a partir del mediodía se desarrollará nubosidad de evolución. Por la tarde, se prevén chubascos intensos y tormentas en la mitad norte y este de Teruel, con posibilidad de granizo y rachas fuertes de viento. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 17 y 39 grados, con un ligero ascenso en las mínimas y cambios moderados en las máximas. El viento será flojo, con predominancia del sur y sureste por la tarde.

El clima en Asturias estará caracterizado por intervalos nubosos y brumas en el litoral y zonas bajas. Se esperan lluvias débiles y chubascos tormentosos, sobre todo en el interior central y oriental por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 32 grados, con un ligero aumento en las máximas en la mitad oriental y viento flojo variable que se intensificará del norte durante el día.

Cómo estará el clima en España este sábado (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado con brumas matinales; mínimas sin cambios, máximas en ligero ascenso con noches tropicales y hasta 38 grados en el interior de Mallorca; viento flojo del sur y brisas costeras por la tarde.

Cielos despejados en general, con intervalos de nubes bajas en el norte de las islas montañosas. Temperaturas entre 19 y 33 ºC, con ligeros ascensos en zonas orientadas al sur. Alisio predominante, con intervalos de fuerte en ciertas vertientes y probables rachas muy fuertes en cumbres.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso y temperaturas que alcanzarán hasta 40 grados, con posibles chubascos y tormentas en el interior norte de Castellón por la tarde.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León, el clima se presentará poco nuboso a intervalos nubosos, con nubosidad de evolución diurna; en la segunda mitad del día se esperan chubascos con tormentas, menos probables en el tercio sur, que pueden ser localmente intensos y acompañados de granizo, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 13 y 37 grados, con viento variable que puede alcanzar rachas fuertes asociadas a las tormentas.

El clima se presentará poco nuboso, con intervalos de nubes de evolución y posibles chubascos en los sistemas Central e Ibérico, así como en Albacete. La tarde traerá cielos turbios por calima en la mitad occidental. Las temperaturas variarán, con mínimas de 15 grados y máximas que alcanzarán los 39 grados en las Manchas de Toledo, Ciudad Real y los valles del Tajo y del Guadiana. Los vientos serán flojos, cambiando a sur y suroeste con intervalos moderados durante las horas centrales.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos nubosos con brumas y posibles bancos de niebla, temperaturas sin cambios entre 21 y 27 grados y vientos flojos de levante.

Cielos nubosos con brumas en Melilla, 31°C de máxima y 24°C de mínima, sin cambios y vientos flojos variables con predominio de levante.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima se presentará poco nuboso, con intervalos nubosos y posibilidad de brumas y niebla vespertina en el litoral; se prevén lluvias débiles y chubascos, algunos localmente fuertes y con granizo, especialmente en el norte. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 36 grados, con un aumento en las máximas y se esperan rachas de viento muy fuertes por la tarde.

Poco nuboso con chubascos y tormentas por la tarde, temperaturas entre 17 y 38 grados.