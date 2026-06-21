Una nueva irrupción de aire polar mantiene en alerta a los especialistas del clima. Los últimos modelos meteorológicos muestran el posible avance de un anticiclón térmico que podría generar una intensa ola de frío sobre amplias regiones de la Argentina durante la próxima semana.

De confirmarse las proyecciones, el fenómeno comenzaría a sentirse a partir del lunes 22 de junio y se extendería sobre buena parte del territorio nacional, alcanzando incluso sectores del sur de Brasil.

Los mapas de circulación atmosférica muestran una poderosa masa de aire frío desplazándose desde latitudes australes hacia el centro y norte del país, favoreciendo un marcado descenso de las temperaturas.

¿Qué es un anticiclón térmico?

Un anticiclón térmico es un sistema de altas presiones que se forma cuando una masa de aire muy frío se instala sobre una región. Debido a que el aire frío es más denso y pesado, tiende a permanecer cerca de la superficie, provocando condiciones de gran estabilidad atmosférica.

Este tipo de configuración suele favorecer cielos despejados, escasa nubosidad y una importante pérdida de calor durante las noches y madrugadas, lo que incrementa el riesgo de heladas y temperaturas extremas.

Qué podría pasar con las temperaturas

Si el escenario previsto se concreta, las mañanas podrían presentar sensaciones térmicas por debajo de los 0°C en numerosas localidades, mientras que las máximas tendrían dificultades para superar los 13°C o 14°C incluso con presencia de sol.

La combinación entre aire seco, alta presión y cielos despejados favorecería además fuertes enfriamientos nocturnos, especialmente en el centro y sur del país.

Cada amanecer presentaría sensaciones térmicas bajo cero, y por las tardes apenas 13 o 14 grados. @diegisw en x

Un fenómeno que podría afectar a gran parte de Argentina

Aunque todavía resta seguir la evolución de los modelos meteorológicos durante los próximos días, los especialistas coinciden en que existe potencial para que se produzca uno de los ingresos de aire frío más significativos de la temporada.