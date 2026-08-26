Ponen en venta los pingüinos saltarines más populares de Mar del Plata: cuánto cuesta cada uno y por qué se tomó esta decisión.

Tras anunciar su quiebra, el Aquarium de Mar del Plata presentó un nuevo informe en donde incorporaron cuatro pingüinos saltarines por un valor de $ 56,8 millones, unos u$s 40.000 al tipo de cambio utilizado en el documento.

De los 59 ejemplares, solo cuatro fueron incorporados al activo de la empresa con una valuación concreta.

Por qué pusieron en venta los pingüinos del acuario

El último inventario señala que hay 59 pingüinos dentro de las instalaciones: 53 magallánicos, dos rey y cuatro saltarines. La particularidad es que no todos reciben el mismo trato económico, sino que los saltarines fueron los únicos incorporados por la sindicatura como bienes de cambio por un valor de $ 56,8 millones.

Ponen en venta los pingüinos saltarines más populares de Mar del Plata: cuánto cuesta cada uno y por qué se tomó esta decisión.

La valuación no significa que exista una venta cerrada, sino que fue incorporado al cálculo de activos de Plunimar, la sociedad que explotaba Acuarium, bajo la hipótesis que podrían ser vendidos al exterior. Caso contrario, se deberá descontar del activo de la quiebra.

En abril, el expediente había previsto que 56 pingüinos magallánicos fueran donados a la Fundación Bubalcó, mientras que los dos ejemplares rey y los cuatro saltarines quedaban análisis ante una posible venta.

Previo a esta instancia, hubo otros intentos de venta. Durante 2025 una empresa mexicana ofertó u$s 750.00 por todos los ejemplares, mientras que un grupo chino ofreció u$s 950.00 por 62 ejemplares.

El mantenimiento de los pingüinos acelera la quiebra

Mantener a los pingüinos mientras se define su futuro también representa un gasto en alimentación, atención sanitaria, personal, mantenimiento y seguridad.

La documentación incorporada al expediente señala que en julio se registraron pagos por más de $ 20 millones a 12 personas encargadas del cuidado de los animales y las instalaciones.

La quiebra ya había obligado a Aquarium a vender ejemplares. Se transfirieron 10 delfines nariz de botella a Egipto por u$s 800.000, dinero que fue utilizado al mantenimiento de animales y pago de salarios.

Plunimar detalló que los pingüinos fueron considerados para venta porque tienen que afrontar un pasivo de $ 1.481,5 millones frente a activos estimados en $ 47,1 millones.