El tiempo vuelve a complicarse en Argentina durante las próximas horas. Un fuerte escenario meteorológico afecta a distintas regiones del país con viento intenso, nevadas y condiciones asociadas al ingreso de aire frío.

El fenómeno tendrá características diferentes según la zona. Mientras algunas provincias deberán prepararse para nevadas persistentes, otras estarán afectadas por fuertes vientos y sectores de Cuyo tendrán además la presencia del viento Zonda, capaz de generar cambios bruscos de temperatura y una marcada disminución de la humedad.

Alerta meteorológica: las 8 provincias que deberán prepararse

El episodio alcanza diferentes sectores del oeste y sur argentino. Las principales provincias involucradas son Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, aunque los fenómenos y niveles de alerta no son iguales en todo el territorio.

En varias de estas jurisdicciones se combinan viento intenso y nevadas, mientras que el viento Zonda se concentra particularmente en sectores de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca.

La situación también puede extenderse a otras zonas del país mediante distintos sistemas meteorológicos, por lo que el mapa de alertas debe consultarse de acuerdo con cada localidad.

Viento de hasta 90 km/h: dónde se esperan las ráfagas más fuertes

Se anticipa frío extremo en Argentina.

Uno de los principales protagonistas del temporal será el viento fuerte.

El SMN advierte por vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h, mientras que las ráfagas pueden superar los 90 km/h en algunos sectores bajo alerta.

Las zonas afectadas incluyen sectores de Catamarca, Salta, Tucumán, La Rioja, San Luis, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut, con diferencias según el área y el fenómeno meteorológico previsto.

Las ráfagas pueden provocar caída de ramas, árboles, objetos y estructuras , además de complicar la circulación en rutas y caminos expuestos.

Viento Zonda: Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca bajo alerta

El viento Zonda tendrá un papel central en este episodio.

La alerta amarilla alcanza sectores de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca. El fenómeno puede presentarse con velocidades de entre 40 y 45 km/h y ráfagas superiores a los 80 km/h.

El Zonda se caracteriza por ser un viento cálido y seco que desciende desde la cordillera y puede provocar un aumento repentino de las temperaturas, reducción de la visibilidad por polvo y una fuerte disminución de la humedad relativa.

Por este motivo, las autoridades recomiendan extremar las precauciones y evitar actividades al aire libre mientras se desarrolla el fenómeno.

¿Cuándo llegará el peor momento del temporal?

El período de mayor atención se concentra durante las próximas 48 horas, aunque la duración y la intensidad dependerán de cada provincia y del fenómeno involucrado.

El miércoles 26 de agosto se mantienen alertas por lluvias, nevadas, viento y Zonda, con distintos niveles de peligrosidad según la región.

En algunas áreas cordilleranas, el escenario puede prolongarse mientras continúen las precipitaciones y el ingreso de aire frío.

Qué recomienda el SMN ante las fuertes ráfagas y nevadas

Ante un escenario meteorológico de estas características, las autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente en las zonas donde coincidan nieve y viento intenso.

Las principales recomendaciones son: