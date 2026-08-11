El SMN informó que habrá tres días seguidos de tormentas.

Las precipitaciones y temperaturas bajas han regresado fuertemente al país y el Servicio Meteorológico Nacional informó que se aproxima un diluvio que durará al menos tres días.

El SMN detalló que el descenso en las temperaturas está relacionado al ingreso de una masa de aire frío, el cual está acompañado de tormentas constantes, las cuales afectarán a diferentes puntos del país.

Llegan 72 horas de tormentas en esta zona del país

Los registros del Servicio Meteorológico Nacional indicaron que en la localidad de Oberá, en la provincia de Misiones, se presentará un fuerte temporal con 72 horas de tormentas intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica.

Las tormentas afectarán a la provincia de Misiones. SMN

En tanto, las lluvias se darán durante el martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de agosto. Por su parte, las condiciones meteorológicas podrían mejorar recién hacia el día sábado, aunque no se descarta que puedan aparecer nuevas tormentas antes del fin de semana.

Otras zonas afectadas por el temporal

Si bien el eje central de las tormentas será en Oberá, hay otras localidades de la provincia de Misiones que también estarán afectadas por el temporal.

Las tormentas llegarán también las siguientes zonas , aunque en menor medida:

Posadas

Eldorado

Puerto Iguazú

Recomendaciones ante temporales y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que cuando se presentan este tipo de fenómenos, hay una serie de recomendaciones para evitar cualquier tipo de inconveniente que pueda afectar a la salud.

Las recomendaciones del SMN