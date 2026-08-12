Durante las próximas 48 horas una nueva ronda de tormentas severas amenazará varias zonas de Estados Unidos, con lluvias intensas, granizo, fuertes ráfagas de viento y gran riesgo de inundaciones repentinas.

Los expertos advierten que este patrón avanzará desde las Grandes Llanuras hacia el Medio Oeste, los Apalaches y la costa atlántica.

Un fuerte diluvio se aproxima: cuáles son las zonas en alerta por tormentas

De acuerdo con el pronóstico de AccuWeather, durante hoy miércoles las tormentas podrían afectar sectores de Iowa, Tennessee y el oeste de las Carolinas, mientras que el riesgo por clima severo también se extenderá por las Grandes Llanuras. Algunas de las zonas en alerta son

Dakota del Sur

Nebraska

Dakota del Norte

Minnesota occidental

Iowa occidental

Misuri septentrional

Kansas septentrional

Colorado nororiental

Wyoming oriental

En esta región, las tormentas más intensas podrían causar granizos y fuertes ráfagas de viento. De hecho, las máximas estimadas llegan hasta 90 millas por hora, que equivale a unos 145 km/h.

Hay alerta por tormentas severas para los próximos días. Shutterstock

Las tormentas continuarán el jueves

Durante el jueves nuevas tormentas estarán en potencial desarrollo desde Colorado hasta sectores del valle de Ohio.

Los principales peligros son las ráfagas de viento dañinas y las inundaciones repentinas.

Alerta de los especialistas para quienes reciban grandes acumulaciones de agua en este temporal

Las autoridades meteorológicas advierten especialmente a quienes se encuentran cerca de arroyos y cursos de agua, así como también a quienes conduzcan o estén al aire libre que el nivel de los pequeños arroyos puede subir rápidamente cuando se producen lluvias persistentes.

En caso de que esto ocurra, la indicación es alejarse de las zonas bajas y desplazarse hacia terrenos más elevados.

El peligro aumenta cuando varias tormentas descargan sobre una misma zona y se desbordan los sistemas de drenaje.