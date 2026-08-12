Se aproxima la tormenta del año: 48 horas de lluvias con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento de hasta 70 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre un periodo de lluvias intensas que afectará a varias regiones de México entre el 12 y el 13 de agosto.

De acuerdo con el pronóstico, algunas zonas podrían acumular hasta 150 milímetros de precipitación, además de registrar tormentas eléctricas, caída de granizo y fuertes ráfagas de viento que alcanzarían los 70 km/h.

Estados con mayor riesgo por lluvias y granizo

Para el miércoles 12 de agosto, se esperan precipitaciones intensas, con acumulados de entre 75 y 150 mm, principalmente en el sur de Veracruz, el noreste de Oaxaca, diversas regiones de Chiapas y el estado de Tabasco.

Asimismo, se prevén lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 mm, en áreas de Sonora, Durango, Sinaloa, Jalisco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por otra parte, estados como Chihuahua, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Guerrero podrían experimentar lluvias fuertes con acumulados de entre 25 y 50 mm.

Para el jueves 13 de agosto, las precipitaciones más intensas se desplazarán hacia el sureste de Guerrero, el norte y suroeste de Oaxaca, el sur de Chiapas y el sur de Veracruz. En tanto, Puebla y Tabasco registrarían lluvias muy fuertes, mientras que otras entidades enfrentarían chubascos y precipitaciones de menor intensidad.

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Vientos fuertes y calor extremo

El SMN también anticipa episodios de viento con ráfagas de entre 60 y 70 km/h. Durante el miércoles, estas condiciones podrían presentarse en Chihuahua y Tamaulipas, mientras que el jueves afectarían principalmente a Coahuila, Nuevo León y nuevamente Tamaulipas.

Pese a las lluvias pronosticadas, el ambiente continuará siendo extremadamente caluroso en varias regiones del país. Se esperan temperaturas máximas de entre 40 y 45 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como en algunas áreas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Riesgos asociados a las tormentas

Las precipitaciones más intensas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo. Además, las autoridades alertan sobre posibles encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, deslaves e incrementos significativos en los niveles de ríos y arroyos.

Estas condiciones meteorológicas están relacionadas con la interacción de diversos sistemas atmosféricos, entre ellos el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas y el avance de una nueva onda tropical.