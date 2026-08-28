Ni Buenos Aires ni Madrid: el rincón de España que Ricardo Darín eligió como el lugar donde le habría gustado nacer.

En esta noticia Una campaña vecinal en su honor

El actor Ricardo Darín, nacido en Buenos Aires, sorprendió al elegir un destino inesperado como su lugar de nacimiento simbólico tras recibir la ciudadanía española.

No se trata de una gran capital, sino de Jaén, una provincia de Andalucía.

El actor expresó públicamente que, de haber podido elegir, le hubiera gustado nacer en esa ciudad andaluza, lo que generó una ola de cariño por parte de los vecinos del lugar.

Una campaña vecinal en su honor

La declaración de Darín no pasó desapercibida entre los jaeneses, que impulsaron una iniciativa espontánea para homenajearlo. La propuesta consiste en:

Elegir un comercio de la ciudad para colocar una placa conmemorativa.

Reconocerlo como hijo adoptivo de Jaén.

Promover el destino turístico a partir de la repercusión mediática.

Sumar anécdotas y participación vecinal en redes sociales.

Ricardo Darín protagonizó Argentina 1985, que fue nominada al Oscar. Argentina 1985

La campaña, que combina humor y afecto popular, busca aprovechar el gesto del actor para potenciar la imagen turística de la región, conocida por su producción de aceite de oliva y su patrimonio histórico.

Jaén se ubica en el corazón de Andalucía y es reconocida mundialmente como la mayor productora de aceite de oliva del planeta , además de contar con un centro histórico declarado de interés cultural.

El gesto de Darín se suma a una larga lista de artistas argentinos que mantienen fuertes lazos con España, país donde el actor filmó gran parte de su carrera cinematográfica más reciente y donde reside buena parte del año.