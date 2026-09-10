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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas para el norte y centro del país vigente durante la jornada de este jueves 10 y viernes 11 de septiembre.
El aviso se suma a un cuadro de inestabilidad que también afecta a otros sectores de la Argentina.
Se viene un diluvio histórico el jueves 10 y viernes 11 de septiembre
Según el último informe del SMN, se presentará un alerta amarilla por tormentas el próximo viernes:
- Córdoba.
- San Luis.
- La Rioja.
- Catamarca.
- Santiago del Estero.
Qué localidades se verán afectadas por las tormentas
Córdoba
Ischilín - Río Seco - Sobremonte - Tulumba - Río Primero - Río Segundo - Tercero Arriba - Zona baja de Cruz del Eje - Zona baja de Minas - Río Primero - Río Segundo - Tercero Arriba - Juárez Celman - Zona baja de Río Cuarto.
San Luis
Brand Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de General Pedernera -Zona serrana de Ayacucho - Zona serrana de Belgrano - Zona serrana de Coronel Pringles - Zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón - Zona serrana de Libertador General San Martín - Zona baja de Chacabuco - Zona baja de Junín - Zona baja de Libertador General San Martín.
La Rioja
Chamical - General Belgrano - General Ocampo -General Juan Facundo Quiroga - General San Martín - Rosario Vera Peñaloza
Santiago del Estero
Atamisqui - Banda - Capital - Choya - Loreto - Ojo de Agua - Robles - San Martín - Silípica
Catamarca:
Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán.
¿Qué significa la alerta amarilla por tormentas, según SMN?
Los fenómenos que suelen esperarse son:
- Lluvias intensas en cortos períodos de tiempo.
- Ráfagas fuertes de viento, que pueden superar los 60 km/h en algunas situaciones.
- Caída ocasional de granizo.
- Fuerte o frecuente actividad eléctrica (rayos).
- Acumulados de lluvia significativos, generalmente entre 20 y 50 mm, aunque localmente pueden superarse esos valores.
Cómo Recomendaciones oficiales del SMN ante una alerta amarilla por tormentas
- No saques la basura y retirá objetos que impidan que el agua escurra por desagües y bocas de tormenta.
- Evitá actividades al aire libre mientras dure el fenómeno.
- No te refugies debajo de árboles o postes de electricidad, ya que pueden caerse por el viento o atraer descargas eléctricas.
- Alejate de playas, ríos, lagunas y otros cuerpos de agua para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.
- Asegurá objetos en balcones, terrazas o patios que puedan ser desplazados por las ráfagas.
- Si estás conduciendo, reducí la velocidad, mantené distancia de otros vehículos y encendé las luces bajas.
- Mantenete informado mediante los canales oficiales del SMN y de las autoridades locales.
- Si entra agua a tu vivienda, cortá el suministro eléctrico y desconectá los aparatos eléctricos.
Cómo estará el tiempoen Buenos Aires
En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera:
- Jueves 10: máxima de 19°C, mínima 10°C con cielo parcialmente nublado durante todo el día.
- Viernes 11: máxima de 20°C, mínima 11°C con cielo nublado durante todo el día.