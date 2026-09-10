Se viene el diluvio del año el jueves 10 y el viernes 11: fuertes tormentas, lluvias intensas y posible caída de granizo en 5 provincias del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas para el norte y centro del país vigente durante la jornada de este jueves 10 y viernes 11 de septiembre .

El aviso se suma a un cuadro de inestabilidad que también afecta a otros sectores de la Argentina.

Se viene un diluvio histórico el jueves 10 y viernes 11 de septiembre

Según el último informe del SMN, se presentará un alerta amarilla por tormentas el próximo viernes:

Córdoba.

San Luis.

La Rioja.

Catamarca.

Santiago del Estero.

Qué localidades se verán afectadas por las tormentas

Córdoba

Ischilín - Río Seco - Sobremonte - Tulumba - Río Primero - Río Segundo - Tercero Arriba - Zona baja de Cruz del Eje - Zona baja de Minas - Río Primero - Río Segundo - Tercero Arriba - Juárez Celman - Zona baja de Río Cuarto.

San Luis

Brand Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de General Pedernera -Zona serrana de Ayacucho - Zona serrana de Belgrano - Zona serrana de Coronel Pringles - Zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón - Zona serrana de Libertador General San Martín - Zona baja de Chacabuco - Zona baja de Junín - Zona baja de Libertador General San Martín.

La Rioja

Chamical - General Belgrano - General Ocampo -General Juan Facundo Quiroga - General San Martín - Rosario Vera Peñaloza

Santiago del Estero

Atamisqui - Banda - Capital - Choya - Loreto - Ojo de Agua - Robles - San Martín - Silípica

Catamarca:

Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán.

Se viene un diluvio histórico el viernes 11: fuertes tormentas y posible caída de granizo en Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Catamarca EFE

¿Qué significa la alerta amarilla por tormentas, según SMN?

Los fenómenos que suelen esperarse son:

Lluvias intensas en cortos períodos de tiempo.

Ráfagas fuertes de viento, que pueden superar los 60 km/h en algunas situaciones.

Caída ocasional de granizo .

Fuerte o frecuente actividad eléctrica (rayos).

Acumulados de lluvia significativos, generalmente entre 20 y 50 mm, aunque localmente pueden superarse esos valores.

Cómo Recomendaciones oficiales del SMN ante una alerta amarilla por tormentas

No saques la basura y retirá objetos que impidan que el agua escurra por desagües y bocas de tormenta.

Evitá actividades al aire libre mientras dure el fenómeno.

No te refugies debajo de árboles o postes de electricidad , ya que pueden caerse por el viento o atraer descargas eléctricas.

Alejate de playas, ríos, lagunas y otros cuerpos de agua para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Asegurá objetos en balcones, terrazas o patios que puedan ser desplazados por las ráfagas.

Si estás conduciendo, reducí la velocidad, mantené distancia de otros vehículos y encendé las luces bajas .

Mantenete informado mediante los canales oficiales del SMN y de las autoridades locales.

Si entra agua a tu vivienda, cortá el suministro eléctrico y desconectá los aparatos eléctricos.

Cómo estará el tiempoen Buenos Aires

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera: